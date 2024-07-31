«Простая» арифметика индексации пенсий в феврале 2025 года
Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют в феврале 2025 года. Об этом и других подробностях нового закона рассказал управляющий Отделением социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов во время «прямой линии», прошедшей в Центре управления региона.
Вадим Корнов, управляющий Отделением социального фонда РФ по Мурманской области: «На выплату работающим пенсионерам идёт меньше, то есть, как бы замораживается размер пенсии на выплату. Тем не менее, сам размер пенсии он в наших системах растёт. С каждым годом, с каждой индексацией, дополнительные индексации, они все учитываются и размер этот растёт. Что произойдёт у нас в следующем году? В феврале месяце размер пенсии работающих пенсионеров увеличится ровно на тот коэффициент, который будет утверждён с их большого, скажем так, размера пенсии, который учтён в наших базах».
Теперь все виды пенсий, будь то по инвалидности, потере кормильца или старости будут проиндексированы независимо от трудовой деятельности.
Вадим Корнов, управляющий Отделением социального фонда РФ по Мурманской области: «17 тысяч пенсии человек получает, он работающим является, соответственно, все индексации за тот период, когда он работал. У него размер пенсии естественно больше, он учтён у нас в системе. Допустим, он у него равен 29 тысячам. Мы берём 29 тысяч рублей пенсию и умножаем на тот коэффициент, который будет установлен в следующем году в феврале месяце. Допустим, он будет равен 5,1%, мы находим сумму от 29 тысяч 5,1% и получаем 1479 рублей. Была пенсия 17 тысяч, мы эти 1479 прибавляем к 17 тысячам».
Таким образом и будет выглядеть индексация пенсий в феврале 2025 года. Для того, чтобы получить такие выплаты никуда не нужно будет обращаться, все изменения будут вноситься автоматически.