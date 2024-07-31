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«Простая» арифметика индексации пенсий в феврале 2025 года

В июле Президент России Владимир Путин утвердил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Управляющий Отделением социального фонда России по Мурманской области ответил на волнующие северян вопросы по этому поводу.

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют в феврале 2025 года. Об этом и других подробностях нового закона рассказал управляющий Отделением социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов во время «прямой линии», прошедшей в Центре управления региона. 

Вадим Корнов, управляющий Отделением социального фонда РФ по Мурманской области: «На выплату работающим пенсионерам идёт меньше, то есть, как бы замораживается размер пенсии на выплату. Тем не менее, сам размер пенсии он в наших системах растёт. С каждым годом, с каждой индексацией, дополнительные индексации, они все учитываются и размер этот растёт. Что произойдёт у нас в следующем году? В феврале месяце размер пенсии работающих пенсионеров увеличится ровно на тот коэффициент, который будет утверждён с их большого, скажем так, размера пенсии, который учтён в наших базах».

Теперь все виды пенсий, будь то по инвалидности, потере кормильца или старости будут проиндексированы независимо от трудовой деятельности.

Вадим Корнов, управляющий Отделением социального фонда РФ по Мурманской области: «17 тысяч пенсии человек получает, он работающим является, соответственно, все индексации за тот период, когда он работал. У него размер пенсии естественно больше, он учтён у нас в системе. Допустим, он у него равен 29 тысячам. Мы берём 29 тысяч рублей пенсию и умножаем на тот коэффициент, который будет установлен в следующем году в феврале месяце. Допустим, он будет равен 5,1%, мы находим сумму от 29 тысяч 5,1% и получаем 1479 рублей. Была пенсия 17 тысяч, мы эти 1479 прибавляем к 17 тысячам».

Таким образом и будет выглядеть индексация пенсий в феврале 2025 года. Для того, чтобы получить такие выплаты никуда не нужно будет обращаться, все изменения будут вноситься автоматически.

 

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