Простите нас за то, что мы остались живы…

В Мурманске в сквере «Аллея памяти» у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, состоялся торжественный митинг.

Мероприятие было посвящено 31-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. В митинге приняли участие представители Мурманской областной Думы, администрации города силовых структур, ветеранских общественных организаций, учащиеся кадетских классов. Павших героев всех локальных войн и конфликтов участники митинга почтили минутой молчания, к подножию памятника возложили венки и цветы.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Ребята, которые погибли, когда ушли в Афганистан, они выполняли свой солдатский, свой офицерский долг, долг русского солдата».