«Просто будь»: в Печенгском округе запускают проект по защите женского здоровья, или «Сполохи» в кругу друзей»

В течение 2025 года в Никеле и Заполярном будут проходить медицинские консультации и творческие мастер-классы на тему женского здоровья, направленные на поддержку жительниц Печенгского округа. Об этом сообщили волонтёры нового образовательного проекта «Просто будь».

Наталья Будько, руководитель группы взаимопомощи «Просто будь»: «Это будет проект по масштабированию».

Теперь у северянок появится возможность получать актуальные рекомендации квалифицированных врачей и онкопсихологов из Москвы, Петербурга и Мурманской области, находить единомышленниц и подруг, развивать креативные навыки и просто приятно проводить своё свободное время.

Первое собрание женского клуба состоится уже 26 января в Заполярном. Подробности можно узнать, посмотрев 18 января в 20.30 новый выпуск программы телекомпании «Арктик-ТВ» «Итоги».

Гостями субботней программы станут и художественный руководитель, и солисты заслуженного коллектива народного танца «Сполохи». В этом году ему исполняется 55 лет, поэтому 26 января на сцене «Кировки» состоится большой хореографический концерт «Сполохи» в кругу друзей».