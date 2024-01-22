«Просто по башке надаём»: три часа длилась встреча главы региона с жителями Ленинского района

Вопросов у них к губернатору накопилось немало – несколько сотен. Большинство из них касались сферы ЖКХ. В частности, низкая температурах в квартирах северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я жалобы на тепло из Ленинского округа слышал, давал на эту тему задачу перепроверить. Были, это правда, когда морозы ударили. Была эта история, мне было доложено, что добавили тепла, хотя бы по нормативам могли бы не добавлять. Очень важно, для меня сейчас. Проблема точно была. Я это знаю, но она осталась. Если то, что вы говорите правда, просто по башке надаём».

Сегодня на оперативном совещании губернатор обязал министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексея Лыженкова разобраться с параметрами теплоносителя.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дано было чёткое поручение: разобраться, поправить. Люди, вот в эту пятницу, продолжают эти вопросы задавать. На мой вопрос: «А ситуацию поправили?», - люди говорят, что ничего не изменилось. Более того, есть люди, которые чётко называли параметры входящего носителя, которые в этом вопросе разбираются. Алексей Евгеньевич, я же просил с этим разобраться».

Губернатор обратил внимание на бездействие Мингосжилстройнадзора по обращениям мурманчан на работу «горячей линии» ЖКХ и поддельных протоколов общих собраний собственников, которые составляют управляющие компании.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я жду сегодня же вечером комментариев подробных на эту тему. Об этом не один человек сказал. «Горячая линия» ЖКХ, те заявки, которые даются на неё, как отмечают люди: «Никто не пришёл, даже температуру не замерил»…

По итогам встречи Андрей Чибис поручил разобраться со всеми поступившими проблемами жителей Ленинского округа, а также обязал городскую администрацию ежемесячно проводить встречи с мурманчанами в каждом из районов города.