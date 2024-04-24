«Просто ты в искусство одет»: в Полярном состоялось награждение лучших хореографических, театральных и вокальных коллективов ЗАТО Александровск

Для многих из этих юных александровцев выход на сцену не в новинку, они чувствуют здесь себя вполне уверено.

Опытные участники и в коллективе «Созвучие», несмотря на обновленный состав, они уже покорили зрителя культовой композицией.

Виктория Ранева, коллектив «Созвучие», г. Полярный: «Песню мы взяли одну из самых знаменитых в роке. Цой – это легенда, а «Кукушку» многие знают».

Для девушек, танцующих под восточные мотивы, сложностью была царящая во время конкурса «Просто ты в искусство одет» конкуренция: среди участников было более 50 коллективов ЗАТО Александровск с вокальными, театральными и хореографическими номерами.

Александра Борисова, коллектив восточного танца «ANTARES», г. Полярный: «На мой взгляд, это безусловно положительный опыт. Было волнительно бороться с таким количеством коллективов».

У каждой команды, конечно, свои способы достичь высоких результатов. Успех, как правило, кроется в регулярных репетициях и оттачивании элементов творческого номера.

Вероника Картамыш, участница конкурса «Просто ты в искусство одет», г. Полярный: «Каждый день мы занимались, чтобы всё у нас было отлично».

К слову, оценивали выступления не только профессиональное взрослое жюри. Среди судейской коллегии особое место занимает юный эксперт.

Олеся Иванченко, член зрительского жюри конкурса, г. Полярный: «Очень понравился концерт. Мне впервые дали шанс оценивать других. В будущем тоже хочу стать артистом и научиться играть на гитаре».

По мнению жюри, абсолютным победителем конкурса творчества в 2024 году стала студия восточного танца «ANTARES».

Коллективы, набравшие высокие баллы, были отмечены специальными дипломами в различных номинациях.