«Простор» - для талантливых и креативных

Жителей региона приглашают принять участие в обучении, организованном открытой креативной платформой от «ВК Образование»

«VK Образование» запускает «Простор» — креативную платформу для молодых и талантливых создателей контента. Проект объединит тех, кто делает первые шаги или уже достиг первых успехов в сфере дизайна, музыки, медиаарта, скетчей и музыкальных видео.

Творческие молодые люди со всей страны смогут развить свой талант и создать собственный кейс совместно с представителями креативных индустрий. С участниками проекта в рамках «Простора» будут работать ведущие эксперты индустрии: студийные звукорежиссёры, музыкальные продюсеры, режиссёры клипов и кино, популярные сценаристы и многие другие.

«Простор» – программа, которая ориентирована на практику. Эксперты проведут серию лекций и мастер-классов, объяснят, как работает индустрия, научат пользоваться эффективными инструментами и дадут участникам обратную связь по каждому направлению. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на сайте, выполнить творческое задание и пройти онлайн-отбор. Заявки принимаются до 23 октября.