Пространства «СОПКИ» продолжают быть центрами притяжения молодёжи Мурманской области и подшефных регионов

За несколько лет работы досуговые места разрослись в направлениях: семья, спорт и озера. Первое пространство «СОПКИ» в Мурманске отметило свой небольшой, но всё-таки праздник.

Пространство «СОПКИ» предназначено для различных мероприятий, будь то лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми. Здесь можно встретиться с друзьями для игры в настолки, поработать или заняться учёбой. Молодёжное пространство «СОПКИ» на улице Марата 16 в Мурманске, которое стало своеобразным родоначальником большой и разросшейся сети центров, отмечает три года работы.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Здесь работают замечательные педагоги, организаторы, консультанты. Здесь дети и взрослые – молодёжь наша не только участвует в культурных, развлекательных мероприятиях. Это квизы всевозможные, различные игры, посещение мастер-классов, занимаются образовательной деятельностью».

Праздник отметили с ребятами, которые постоянно посещают пространство. Поздравить с трёхлетием «СОПОК» пришли и представители администрации города, а также комитета молодёжной политики региона.

Важно понимать, что именно на улице Марата было открыто самое первое такое пространство в Мурманске. И как три года назад его называли местом комфортным для каждого, сегодня таковым оно и остаётся.

Мария Плотицина, начальник Центра профессионального развития молодежи «СОПКИ»: «Стараемся подбирать мероприятия, которые будут полезны нашим ребятам, которые посещают наш центр, ориентируемся на их интересы».

Три года – только начало большого пути. Пространства «СОПКИ» продолжают развиваться и быть для мурманчан разного возраста местом, куда всегда можно прийти и найти для себя занятие и друзей.