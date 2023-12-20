Пространства «СОПКИ.СПОРТ» завоёвывают любовь жителей Мурманской области

Первого сентября этого года в Алакуртти открыли первое в Кандалакшском районе пространство «СОПКИ.СПОРТ». Напомним, этот уникальный для России проект направлен на развитие массового спорта.

Впервые спортивное пространство открылось в Кандалакшском районе. Всё больше и больше молодёжи привлекают к заботе о своём здоровье и поддержании себя в правильной форме.

Первого сентября этого года в Алакуртти открыли первое в Кандалакшском районе пространство «СОПКИ.СПОРТ». Напомним, этот уникальный для России проект направлен на развитие массового спорта.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Открылось замечательное молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ», которое пользуется большой популярностью. У нас тут контингент, в основном, военнослужащие, поэтому это очень важно для семей военнослужащих. Пока бойцы исполняют свой воинский долг по защите рубежей нашей страны, их семьи – жены и дети – могут абсолютно бесплатно посещать эти спортивные пространства».

Раньше на этом месте была обычная платная тренажёрка. Теперь же пространство стало светлее и ярче. Комфортные залы оснащены новейшим оборудованием, хорошим освещением.

Ирина Кушнир, администратор тренажёрного зала «СОПКИ.СПОРТ» н.п. Алакуртти: «Тренажерный зал у нас оснащён очень современным оборудованием. Стал более красивым, более современным. Кто занимается у нас – очень рады, что произошли такие изменения. С собой приводят очень много новых людей на занятия спортом».

Для спортсменов доступен 21 тренажёр, они позволяют проводить занятия на все группы мышц.

Более 700 человек, в среднем, занимаются спортом в этих «СОПКАХ». А это примерно 30 человек в день. Напомним, что любой желающий от 14-ти до 35-ти лет может упражняться в спортивном зале бесплатно.

Конечно, одна из главных целей – это вдохновить молодёжь на ведение здорового образа жизни.

Ирина Кушнир, администратор тренажёрного зала «СОПКИ.СПОРТ» н.п. Алакуртти: «Я считаю, что это молодёжное движение на развитие спорта среди молодёжи. Мы рады, что молодёжь не будет больше времени проводить на улице. Так как мы живём в отдалённом посёлке, поэтому у нас не так много мест, где молодёжь может провести время. А теперь молодёжь приходит в спортивный зал, к нам, заниматься. Мы этому только рады».

Марина, посетитель «СОПКИ.СПОРТ», н.п. Алакуртти: «Я хожу в этот спортзал уже более трёх лет, приобщила сына старшего, ему 18 лет. Очень здорово, что такое пространство появилось в Алакуртти. Оно привлекает больше молодёжи, подростков. Приучает их заниматься спортом, пропагандирует здоровый образ жизни. Очень много людей ходят в наш спортзал, спасибо огромное!».

По словам администратора тренажёрного зала, для военного гарнизона пространство «СОПКИ.СПОРТ» особенно актуально. Ведь оно может использоваться и в качестве восстановления военнослужащих.

Ирина Кушнир, администратор тренажёрного зала «СОПКИ.СПОРТ», н.п. Алакуртти: «Посещают наш спортзал и военнослужащие, которые после ранения приезжают, им надо где-то реабилитироваться. И они с удовольствием к нам приходят».

Результат говорит сам за себя: спортивный зал пользуется большим спросом у многих жителей посёлка и, по словам властей, останавливаться на этом они не планируют. И надеются, что такие пространства откроются и в других районах Кандалакши.