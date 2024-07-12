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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.24 19:30

«Пространство для жизни»: в Мурманске продолжаются рабочие встречи по обновлению плана «На Севере – Жить!»

В этот раз темой обсуждения стало благоустройство и улучшение городского пространства в регионе.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Надо отметить, что за пять лет благоустройство у нас сделало хороший старт в Мурманской области, порядка тысячи дворовых территорий у нас уже благоустроено. 147 новых общественных пространств появилось в нашем регионе, начиная от нашей столицы Заполярья и заканчивая небольшими посёлками».

В Центре управления регионом обсудили, какие изменения ждут населённые пункты области в ближайшем будущем. Для участия в стратегической сессии «Пространство для жизни – благоустроенные города Севера» привлекли глав муниципалитетов, представителей бизнеса, специалистов в сфере благоустройства.

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска с подведомственной территорией: «Мы идём семимильными шагами, я скажу так. И я надеюсь, что в последующий период все пожелания, собранные через нас, через наши стратсессии, пожелания наших горожан из разных муниципалитетов, войдут в стратсессию, губернатором это будет утверждено, а мы будем развивать муниципалитеты только к лучшему. Я просто в этом уверен».

В Мурманской области процесс улучшения качества жизни на основе пожеланий северян работает отлажено. Результаты участия и заинтересованности людей показал Федеральный проект по формированию комфортной городской среды. В его рамках участие в голосовании по выбору объектов благоустройства приняли более 90 тысяч человек.

Светлана Исаева, региональный координатор голосования за формирования комфортной городской среды: «Скажем так: всё, что уже создано, благоустроено в рамках этого проекта, сегодня пользуется большой популярностью у мурманчан. Это экотропа «Беличий хвост» и Поморская набережная в Коле. Это тоже реализовывалось в рамках этого проекта, люди проголосовали, сами выбрали территорию, которую они хотели благоустроить, и это случилось».

Напомним, при обновлении плана «На Севере - Жить!» учитываются мнения и инициативы всех жителей Мурманской области. Поэтому сформированный проект будет отражать идеи людей из отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Заполярья.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «Обсуждаем, как улучшить для наших жителей, для наших граждан условия проживания, благоустроить общественные территории. Собрали нас здесь со всей Мурманской области, абсолютно все муниципалитеты. И самое главное, что здесь участвуют представители из ЗАТО».

Возможно, после таких обсуждений в Мурманске наконец-то появится набережная, полноценный большой парк и ещё больше благоустроенных дворов и площадок. 

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