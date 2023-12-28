Пространство «Сияй», фотодело и теплица – в посёлке Алакуртти успешно реализуется программа «Арктическая школа»

В ходе рабочего объезда территорий глава Кандалакшского района посетил общеобразовательную школу №3 в населённом посёлке Алакуртти. В ней в 2023 году, благодаря программе «Арктическая школа», открылось пространство под названием «Сияй», призванное вдохновлять молодёжь к изучению нового ещё больше.

В этом году, благодаря региональной программе, в школе №3 Алакуртти открыли новое пространство под названием «Сияй».

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «В этом году у нас в рамках программы «Арктическая школа», инициированной при поддержке губернатора Мурманской области, открылось пространство в школе номер три, которые мы назвали «Сияй». Классно получилось. Андрею Владимировичу Чибису слова благодарности. По нашему району у нас несколько объектов, которые попали в программу «Арктическая школа», они тоже реализованы в этом году».

Обычный школьный кабинет был преобразован и стал многофункциональным. Здесь проходят уроки, а в свободное от них время, здесь занимаются начинающие журналисты. Для того чтобы школьный медиацентр функционировал, у ребят есть всё самое необходимое профессиональное оборудование.

Светлана Иванова, директор средней общеобразовательной школы №3 н.п. Алакуртти: «К нам, что очень интересно, в этом году присоединился фотограф местный, который занимается фотоделом. Он на безвозмездной основе занимается с ребятами и учит их основам фотографирования».

В маленьком северном посёлке Алакуртти при школе есть и своя теплица. И в ней в декабре цветут розы! А ещё растёт репчатый лук.

В прошлом году, так же в рамках проекта «Арктическая школа», была капитально отремонтирована теплица, такие раньше возводили рядом со многими образовательными учреждениями.

Светлана Иванова, директор средней общеобразовательной школы №3 н.п. Алакуртти: «Участие в этом проекте позволило нам полностью заменить отопительную систему, приобрести грядки для теплицы, грунт, в котором мы можем выращивать свои растения, а ребята ставить опыты и эксперименты».

Летом здесь расцветают розы, кроме цветов дети и педагоги высаживают овощи, а осенью собирают урожай, среди которого есть, например, виноград.

Светлана Иванова, директор средней общеобразовательной школы №3 н.п. Алакуртти: «Мы вырастили тут некоторые сорта клубники, а ещё арбузы и тыквы»

...Такой вот школьный огород в северных условиях.