Простые рекомендации Аллы Залесовой, заслуженного врача РФ, по профилактике колоректального рака

Колоректальный рак является одной из самых часто встречающихся форм онкологии.

Одной из процедур выявления злокачественного новообразования является колоноскопия. Количество её проведений в Мурманской области на первом месте по Северо-Западу России.

Заведующая эндоскопическим отделением областной больницы Алла Залесова отмечает, что ежедневно среди пациентов, прошедших колоноскопию, встречаются те, кому ставят диагноз колоректальный рак. Если раньше его обнаруживали у людей старше 50 лет, то сейчас и молодые люди подвержены такому недугу.

Алла Залесова, заведующая эндоскопическим отделением Мурманской областной больницы, заслуженный врач РФ: «Связано это с климатом, связано ещё с питанием. Мы сейчас едим пищу, где мало клетчатки. Вторая причина – наследственный фактор, хотя это мало доказуемо, но имеет место быть. Третья причина – сидячий образ жизни, мало витамина Д».

Нередко колоректальный рак выявляют уже в запущенном состоянии. Люди не прислушиваются к организму. А ведь внимание к уровню гемоглобина, болям в животе, наблюдение за изменениями стула очень важно. Чтобы проверить толстую кишку, в первую очередь необходимо пройти скрининговое исследование. Первое, что в него входит, анализ кала на скрытую кровь.

Алла Залесова, заведующая эндоскопическим отделением Мурманской областной больницы, заслуженный врач РФ: «И второй этап, когда имеется положительный анализ на скрытую кровь – колоноскопия. Это, можно сказать, самый информативный метод диагностики рака. Метод очень трудоёмкий, инвазивный, метод для пациента социально-значимый».

Несмотря на неприятность процедуры, с помощью неё специалисты могут точно установить отсутствие или наличие рака. Важно то, что перед такой диагностикой необходимо пройти подготовку, которую назначает врач. А ещё обследование проводят с обезболивающим и используют только стерильные инструменты.