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День за днём с «Арктик-ТВ»30.05.18 19:30

Простых дней у Мурманского охранного предприятия не бывает

Субботнее утро не прошло спокойно для студентов и преподавателей  института развития образования. Находясь под действием психотропных препаратов, 20-летний хулиган атаковал учреждение и затеял драку с одной из работниц вуза.

На записи  камер наружного наблюдения видно, как в 9 утра двадцатилетний парень спускается с лестницы и заходит в Мурманский институт развития образовании. В здании он ведёт себя спокойно, снимает куртку и садиться на диван. Спустя пару минут, охраннику и сотрудникам учреждения становится понятно, что молодой человек явно пришёл не для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, он вообще не является слушателем курсов. Более того, он находится в невменяемом состоянии. Один из педагогов попросила парня покинуть  институт, однако тот, разумеется, на такое предложение не согласился и ответил женщине в агрессивной манере: начал толкаться и кричать, в итоге началась борьба. По тревожному сигналу на место происшествия незамедлительно  прибыла группа быстрого реагирования Мурманского охранного предприятия.

- Прибежали, увидели в холле молодого человека, который вёл себя неадекватно, кидался на сотрудниц, - рассказывает Никита Константинов, сотрудник группы быстрого реагирования  Мурманского охранного предприятия. - Мы сразу подошли к нему, начали проводить задержание. положено. Человек даже после этого, будучи закованным в наручники, вел себя неадекватно, пытался разбить стекло.

Бойцам парень без боя не сдался: как мог, выкручивался, брыкался, махал руками и ногами. Во время задержания нарушителя один из сотрудников охранного предприятия получил сложную травму колена. По словам специалистов своего дела,  «простых дней на этой работе не бывает, всегда что-то происходит. Приходится разнимать драки, предотвращать кражи».

Но с этой работой бойцы справляются на отлично, ведь за спиной сотни часов подготовки к стрессовым ситуациям, а так же полный комплект рабочего обмундирования.

- У нас работают бывшие сотрудники  силовых структур: Министерства обороны, пограничники,  берем в штат только подготовленных сотрудников, - рассказал Павел Герасимов, руководитель ООО «Мурманского охранного предприятия». - На рабочем месте у наших охранников специальные средства индивидуальной защиты. Это шлемы-каски, резиновые палки, наручники. Ряд задач мы выполняем, обеспечивая вооруженную охрану. Часть охранников имеет штатное вооружение.

На сегодняшний день услугами этой охранной организации пользуется вся область. Бойцы хорошо зарекомендовали себя как ответственные, сильные и принципиальные люди, способные за пару минут прибыть на место происшествия и нейтрализовать угрозу.

- Субботний инцидент показал оперативность охранного предприятия, услугами которого пользуется институт, - рассказал Максим Носков, проректор по административно хозяйственной работе ГАУДПО МО «Институт  развития образования». - Своевременно сотрудники предприятия прибыли. В течение трёх минут, помогли утихомирить буяна, который оказался в здании.

Женщина, вступившая в конфронтацию с гостем учебного заведения, не получила никаких повреждений и отделалась лёгким испугом. А вот парень отправился в отделение полиции. Его дальнейшую судьбу буду решать правоохранительные органы. Однако уже достоверно известно, что в тот момент он находился под действием психотропных веществ, что значительно усугубляет его положение.

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