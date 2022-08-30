«Протей» из Мурманска отправился в Керчь: учёные десяти филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выполнят уникальные исследования

По пути следования в исследованиях на борту примут участие сотрудники Полярного, Карельского, Санкт-Петербургского, Вологодского, Нижегородского, Татарского, Саратовского, Волгоградского и Азово-Черноморского филиалов ВНИРО.

Из порта Мурманск отправилось в экспедицию научно-исследовательское судно морского класса «Протей». Учёные ВНИРО пройдут по водным артериям Европейской части России и завершат свой путь в порту города Керчь. Во время похода научные сотрудники проведут ряд исследований.

Евгений Сентябов, начальник рейса НИС «Протей»: «Общими словами, самыми простыми словами – мы участвуем в рыбохозяйственном мониторинге, который в себя обязательно включает оценку условий среды обитания объектов морских, речных, озерных и прочих. Обязательный отбор проб воды, воздуха, грунта, фито-зоопланктона, бентоса, кормовой базы рыб».

Судно было построено в 2001 году в Астрахани. До 2009 года оно работало в Северном филиале на Белом море, затем было передано в Мурманск. С 2009 года специалисты использовали «Протея» для исследований в прибрежных зонах Баренцева и Белого морей.

Дмитрий Фесенко, капитан НИС «Протей»: «Пароход до этого содержался в отличном состоянии. Здесь старший механик очень грамотный, он здесь давно. Второй механик тоже грамотный. Механико-судовая служба здесь на высоком уровне».

Изначально рейс планировался с целью передачи судна с Полярного в Азово-Черноморский филиал ВНИРО, а чтобы перегон не был холостым, сделали научное наполнение.

Олег Булатов, директор по научной работе ВНИРО: «Научная составляющая достаточно необычна в том плане, что такой рейс выполняется впервые. В нём задействовано кроме центрального аппарата специалисты десяти филиалов, всех, которые расположены по маршруту движения судна. И ещё интересная особенность связана с тем, что в период рейса научный состав экипажа постоянно будет меняться».

По пути следования в исследованиях на борту примут участие сотрудники Полярного, Карельского, Санкт-Петербургского, Вологодского, Нижегородского, Татарского, Саратовского, Волгоградского и Азово-Черноморского филиалов ВНИРО.