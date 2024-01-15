Против драчунов завели уголовное дело, а пострадавший мурманчанин от заявления в полиции отказался

Правоохранители задержали и доставили в отдел полиции подозреваемых, избивших в Ленинском районе Мурманска молодого человека. В отношении нарушителей порядка завели уголовное дело.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Пострадавший молодой человек 2000 года рождения от написания заявления и прохождения медицинского освидетельствования на установление степени вреда здоровью отказался.

В рамках проводимой сотрудниками полиции процессуальной проверки были изъяты предметы, которыми наносились удары по телу мурманчанина и осуществлён сбор иных улик. По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство» - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору».