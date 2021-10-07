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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.21 19:30

Против коронавируса и гриппа будем бороться одной вакциной

185 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+63), Оленегорске (+26) и Мончегорске (+23).

Центр имени Гамалеи начнёт проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, заявил директор исследовательского учреждения Александр Гинцбург газете «Известия». Как сообщает издание, за основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идёт разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

По словам Гинцбурга, технологическая платформа для этого уже есть, но клинические испытания ещё не начались.

Кроме Центра им. Гамалеи разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 ведут и другие российские научные центры, в частности, «Вектор».

 

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