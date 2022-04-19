Против «Шмеля» не устоит ни ДЗОТ, ни ДОТ

В Печенгском округе состоялись практические занятия по огневой подготовке с огнеметными подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Амир Загидов, командир огнемётного взвода: «Проходят боевые стрельбы с огнемётными подразделениями, где выполняются упражнения группами, целью которой является ДОТ, ДЗОТ – долговременные сооружения. Тренировка с огнемётчиками проходит на хорошем уровне».

Занятия прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Мотострелки отработали стрельбу из реактивных пехотных огнемётов «Шмель» по учебным мишеням. Условные цели имитировали укрытые огневые точки, технику и живую силу вероятного противника.

Военнослужащие так же отработали применение огнемётов для взаимного прикрытия и поддержки со сменой позиций.

Ранее с подразделениями огнемётчиков прошли теоретические занятия по устройству и тактике применения такого рода оружия, бойцы освоили навыки стрельбы на тренажёрных комплексах.