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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.21 19:30

Против штамма «дельта», возможно, потребуется специфическая вакцина

285 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Центр им. Чумакова, разработавший вакцину от коронавируса «Ковивак», изучает целесообразность создания вакцины против дельта-штамма. Об этом заявил ТАСС директор по развитию центра Константин Чернов во время Евразийского экономического форума. «Мы видим, что существующие вакцины достаточно неплохо работают против штамма «дельта», когда речь идёт о массовом применении. Поэтому, если будет такая необходимость, мы подключимся и сделаем специфическую дельта-вакцину», — сказал собеседник агентства.

Штамм «дельта» известен с октября 2020 года, когда его обнаружили на территории Индии. Сейчас он выявлен практически во всех странах мира, а в России стал доминирующим - по итогам сентября на него пришлось 97% выявленных в стране случаев заражения.

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