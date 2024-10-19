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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.24 20:30

Противоположности уходящей недели: учёные стремятся к Северному полюсу, а дикие животные Заполярья всё чаще забегают в города нашего региона

Первое глубоководное океанографическое зондирование водной толщи Северного Ледовитого океана провели учёные дрейфующей станции «Северный полюс-42». На дрейфующей станции уже получены пробы воды с разных глубин Северного Ледовитого океана.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Борис Житнухин, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области, Владимир Вербицкий, старший государственный инспектор – руководитель группы патрульной службы №3 ГИМС.

Первое глубоководное океанографическое зондирование водной толщи Северного Ледовитого океана провели учёные дрейфующей станции «Северный полюс-42». На дрейфующей станции уже получены пробы воды с разных глубин Северного Ледовитого океана. Напомним, что российская дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42», организованная специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института, начала свою работу в Северном Ледовитом океане 30 сентября этого года. Российские учёные непрерывно ведут исследования в высоких широтах, что позволяет улучшить понимание о климатических изменениях, которые оказывают влияние на всю планету. Полученные данные смогут использовать для подготовки стратегий для нашей страны в областях от сельского хозяйства до строительства крупных инфраструктурных проектов.

В Мурманской области завершают рекультивацию двух крупных свалок. С начала года на свалке вблизи Мурманска построили водоотводный коллектор, завершается этап пуско-наладочных работ локальных очистных сооружений. Уже разработан проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде. С высоты птичьего полёта бывший полигон выглядит как благоустроенная терраса. Что же касается Заозерска, то в этом году здесь выполнена первая часть биологического этапа, в том числе боронование почвы, внесение минеральных удобрений, посев трав. Работы на объектах должны завершить до конца этого года.

В Риколатве заметили волка. Хищник гуляет по посёлку в Ковдорском районе по ночам. Очевидцы делятся в соцсетях новостями о том, что он утащил чью-то собаку. Остановить волка не смог даже мужчина с ружьём, который увидел похищение. Животное оказалось хитрее и быстрее.

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В День здорового питания. сотрудники Роспотребнадзора пригласили в гости шеф-повара и вместе с ним приготовили несколько вкусных и полезных блюд.

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Похитил из сетевого магазина два килограмма сыра и шесть упаковок масла, а также более двух килограммов колбасных изделий на общую сумму более трёх тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали в Апатитах подозреваемого в краже молодого человека. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что часть похищенного оставил себе для личного употребления, а другую сбыл неизвестным лицам. Вырученные от продажи средства он потратил на собственные нужды. 21-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Мурманске в одном из дворов на проспекте Героев-североморцев прохожие заметили нетрезвого водителя, о чем сообщили в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции задержали автолюбителя и провели освидетельствование, результаты которого оказались не в пользу мужчины. Позже выяснилось, что в 2021 году его уже лишали прав на два года за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь северянину грозит штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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Спасибо! Очень интересно!
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