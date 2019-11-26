Противопожарной службе Мурмана – 100!

Торжественное мероприятие, посвященное этому важному событию, состоялось в Мурманской областной филармонии. В числе почётных гостей - действующие сотрудники и ветераны пожарной службы, представители власти.

Сухих рукавов и гореть только от любви! Традиционные пожелания пожарным, поздравления и бесконечная благодарность героям, которые каждый день готовы рисковать собственной жизнью в борьбе с огнём. Пожарная охрана в России была создана в середине XVII века, а 26 ноября 1919 года считается датой создания первого батальона пожарной команды Мурманска, днём рождения противопожарной службы Кольского Заполярья.

«Пожарная служба – неотъемлемый элемент культуры безопасности жизнедеятельности населения и человека, - говорит Илья Денисов, заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. - Первые спасатели, которые появились, профессиональные пожарные. И то, что сегодня противопожарная служба Мурманской области отмечает вековой юбилей – это серьёзная и радостная дата, которая свидетельствует о высоком профессионализме мурманских пожарных и спасателей».

Сегодня государственная противопожарная служба страны - часть мощной структуры МЧС России, оснащенная современным оборудованием пожаротушения, способная оказывать помощь в борьбе со стихией в самых разных, зачастую критических ситуациях. Неизменно одно – самоотверженность и профессионализм пожарных, посвятивших свою жизнь спасению людей.

«Сегодня у нас праздничный день. И я хотел бы от правительства региона, от имени губернатора сказать огромное спасибо нашей противопожарной службе, - говорит Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. И Вам, Илья Павлович, за то внимание, которое министерство уделяет функционированию и развитию службы на территории нашего родного Кольского края».

Вся история Мурманска неразрывно связана с героизмом пожарных. Построенный наскоро деревянный город на берегу Кольского залива, в течение многих десятилетий страдал от огня и выжил даже под фашистскими бомбежками во многом благодаря ежедневному подвигу огнеборцев.

«Если говорить о годах Великой Отечественной войны, то здесь низкий поклон мужеству и героизму пожарных, потому что город горел очень серьёзно, - отмечает Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Почти не осталось ни одного целого дома в городе. И после войны, в период восстановления, почти каждый день мы сталкиваемся с проблемой, когда пожарные выполняют свой долг. И это по-настоящему преданные своему делу люди, спасибо им большое. С праздником!».

В честь векового юбилея пожарной охраны Мурмана лучшим огнеборцам вручили награды, в том числе и медали, выпущенные в честь празднования 100-летия со дня образования на Кольском полуострове пожарной охраны.