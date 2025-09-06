В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампанийВ первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.25 20:30

Противоречивые события недели: готовимся к фестивалю спорта «Гольфстрим», а в заливе обнаружили нефтепродукты

На западном берегу Кольского залива чистая вода пришла в Междуречье. В рамках плана «На Севере – жить» сотрудники «Мурманскводоканала» продолжают подключение жилых районов к централизованной системе водоснабжения.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В Мурманск вернулся средний морской танкер Северного флота «Вязьма». Он обеспечивал корабли и суда ВМФ России на протяжении долгих 10 месяцев.

Экипаж противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, провёл учение по поиску субмарин условного противника в акватории Северного Ледовитого океана.

Исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в районе Арктического пляжа и южной котельной. «В правоохранительные органы направлено соответствующее заявление для проведения расследования о причинах произошедшего и экспертизы. Планируется начать сбор загрязненного грунта», – сообщил Лебедев. На загрязнения береговой линии Кольского залива в районе Прибрежного рынка нефтепродуктами обратили внимание жители Мурманска. Происхождение пятен на данный момент неизвестно, но в Министерстве природы Мурманской области заявили, что информацию направили в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. Напомним, что Кольский залив, территория его водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы - объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому контролю.

8-9 градусов – температура воды, в которой пловцам придётся преодолеть дистанцию в 1200 метров между западным и восточным берегом Кольского залива. Одно из самых экстремальных и зрелищных соревнований - часть программы фестиваля спорта «Гольфстрим», подготовка к которому уже идёт. Напомним, рекорд заплыва чуть больше 14 минут, но будет ли он побит этой осенью, расскажет Ксения Зубкова.

Павел Самусенко – пловец и чемпион многих российских и международных соревнований вернулся в Мурманск, чтобы встретиться с руководством своего университета. Для молодого спортсмена очень важны не только медали, но и образование. Как он совмещает спорт и учебу, Павел рассказал нашим журналистам.

В Мурманске активно продолжается дорожная кампания. На многих участках работы уже в стадии завершения. Контроль также ведётся и за устранением замечаний, выявленных комиссией после ремонта.

В столице Заполярья активно идут работы по капитальному ремонту крыш и фасадов домов. В этом году обновления затронут 43 жилых здания в Мурманске и Североморске. Некоторые из них 9- и 14-этажные.

На западном берегу Кольского залива чистая вода пришла в Междуречье. В рамках плана «На Севере – жить» сотрудники «Мурманскводоканала» продолжают подключение жилых районов к централизованной системе водоснабжения.

Новое оборудование поступило в областной онкологический диспансер. Современные лабораторные аппараты помогут в работе специалистов патологоанатомического отделения.

30 имен пополнили список героев на гранитной плите мемориала «Защитникам Отечества» в Полярном.

Ветераны пограничных войск совершают свой пятый автопробег. Частицу земли с мест ожесточенных боев из Заполярья представители проекта увезут в Самару и поместят в «капсулы времени», но до этого ретроавтомобили, участвующие в пробеге, сделают несколько остановок в Мурманской области, чтобы экипажи смогли окунуться в историю нашей Победы и почтить память пограничников.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. О памятной и одновременно скорбной дате, связанной с трагическими событиями сентября 2004 года в Беслане, напомнили мурманчанам.

Мурманский областной театр кукол готовится к старту сезона. Откроет его постановка о севере «Легенды полярной ночи».

Сергей Арутюнов и шоу «Астеро» исполнили нетленные хиты на праздновании Дня горняка в Заполярном. В этот день на главной площади города собрались сотни человек.

Мурманске завершили сезон портового движа. Серия летних вечеринок на морском вокзале подошла к концу. Ярко и танцевально.

Школьники уже целую неделю пополняли свой багаж знаний. А вот помнят ли взрослые школьную программу. Анастасия Кочурова решила проверить эрудицию старшего поколения северян и задавала прохожим простые вопросы…

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире05:30«Звёзды и лисы». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»