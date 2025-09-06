Противоречивые события недели: готовимся к фестивалю спорта «Гольфстрим», а в заливе обнаружили нефтепродукты

На западном берегу Кольского залива чистая вода пришла в Междуречье. В рамках плана «На Севере – жить» сотрудники «Мурманскводоканала» продолжают подключение жилых районов к централизованной системе водоснабжения.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В Мурманск вернулся средний морской танкер Северного флота «Вязьма». Он обеспечивал корабли и суда ВМФ России на протяжении долгих 10 месяцев.

Экипаж противолодочного корабля Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, провёл учение по поиску субмарин условного противника в акватории Северного Ледовитого океана.

Исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в районе Арктического пляжа и южной котельной. «В правоохранительные органы направлено соответствующее заявление для проведения расследования о причинах произошедшего и экспертизы. Планируется начать сбор загрязненного грунта», – сообщил Лебедев. На загрязнения береговой линии Кольского залива в районе Прибрежного рынка нефтепродуктами обратили внимание жители Мурманска. Происхождение пятен на данный момент неизвестно, но в Министерстве природы Мурманской области заявили, что информацию направили в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. Напомним, что Кольский залив, территория его водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы - объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому контролю.

8-9 градусов – температура воды, в которой пловцам придётся преодолеть дистанцию в 1200 метров между западным и восточным берегом Кольского залива. Одно из самых экстремальных и зрелищных соревнований - часть программы фестиваля спорта «Гольфстрим», подготовка к которому уже идёт. Напомним, рекорд заплыва чуть больше 14 минут, но будет ли он побит этой осенью, расскажет Ксения Зубкова.

Павел Самусенко – пловец и чемпион многих российских и международных соревнований вернулся в Мурманск, чтобы встретиться с руководством своего университета. Для молодого спортсмена очень важны не только медали, но и образование. Как он совмещает спорт и учебу, Павел рассказал нашим журналистам.

В Мурманске активно продолжается дорожная кампания. На многих участках работы уже в стадии завершения. Контроль также ведётся и за устранением замечаний, выявленных комиссией после ремонта.

В столице Заполярья активно идут работы по капитальному ремонту крыш и фасадов домов. В этом году обновления затронут 43 жилых здания в Мурманске и Североморске. Некоторые из них 9- и 14-этажные.

На западном берегу Кольского залива чистая вода пришла в Междуречье. В рамках плана «На Севере – жить» сотрудники «Мурманскводоканала» продолжают подключение жилых районов к централизованной системе водоснабжения.

Новое оборудование поступило в областной онкологический диспансер. Современные лабораторные аппараты помогут в работе специалистов патологоанатомического отделения.

30 имен пополнили список героев на гранитной плите мемориала «Защитникам Отечества» в Полярном.

Ветераны пограничных войск совершают свой пятый автопробег. Частицу земли с мест ожесточенных боев из Заполярья представители проекта увезут в Самару и поместят в «капсулы времени», но до этого ретроавтомобили, участвующие в пробеге, сделают несколько остановок в Мурманской области, чтобы экипажи смогли окунуться в историю нашей Победы и почтить память пограничников.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. О памятной и одновременно скорбной дате, связанной с трагическими событиями сентября 2004 года в Беслане, напомнили мурманчанам.

Мурманский областной театр кукол готовится к старту сезона. Откроет его постановка о севере «Легенды полярной ночи».

Сергей Арутюнов и шоу «Астеро» исполнили нетленные хиты на праздновании Дня горняка в Заполярном. В этот день на главной площади города собрались сотни человек.

Мурманске завершили сезон портового движа. Серия летних вечеринок на морском вокзале подошла к концу. Ярко и танцевально.

Школьники уже целую неделю пополняли свой багаж знаний. А вот помнят ли взрослые школьную программу. Анастасия Кочурова решила проверить эрудицию старшего поколения северян и задавала прохожим простые вопросы…