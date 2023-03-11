Противоречивый март пришёл: мы отправляем гуманитарный груз в зону СВО, а Великобритания обосновывается на базе «Camp Viking» под Тромсё; осталось 207 километров до «макушки» земли и скоро будем с мойвой

В Национальном центре управления обороной под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Помимо прочих тем Шойгу раскрыл некоторые подробности строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдёт в состав Северного флота.

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В ближайший час с обзором самых заметных событий уходящей недели - Александра Ретунская.

Сегодня мы поговорим о вселенной братьев Стругацких с режиссёром и сценаристом короткометражки «Сталкер» Александром Ставровым, который планирует снять этот фильм в Мурманской области уже нынешним летом. Узнаем, сколько в Мурманской области владельцев маломерных судов, как много лодок привозят с собой туристы. Об этом нам расскажет Ярослав Комарницкий, старший государственный й инспектор по маломерных судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области.

И традиционно вашему вниманию обзор самых заметных событий недели.

Новую партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады. Груз весом в 15 тонн содержит в себе все необходимое для жизни и службы защитников Родины...

Власти Великобритания объявили об открытии военной базы на севере Норвегии. Она поможет укрепить присутствие НАТО в Арктике, сообщается на сайте Королевского военно-морского флота страны. На 10 лет база «Camp Viking» станет основным центром размещения и подготовки британских сил в Арктике. Она находится примерно в 60 км к югу от города Тромсё. Месторасположение выгодное, оно позволит Британии быстро отвечать на угрозы на северных границах НАТО, говорится в пресс-релизе флота. На базе будет размещаться Королевская морская пехота. После официального открытия на её территорию переведут около 1000 бойцов. Сейчас они занимаются подготовкой. Судя по фото, в составе подразделения есть снегоходы и двухзвенные вездеходы, так же военные недружественного России государства осваивают снегоступы.

В Национальном центре управления обороной под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Помимо прочих тем Шойгу раскрыл некоторые подробности строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдёт в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность, подчеркнул глава Минобороны. Подводные лодки проекта 677 «Лада» относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Экипаж насчитывает 35 человек.

Всего 207 километров отделяет полярников дрейфующей полярной станции «Северный полюс 41» от «макушки» земли. Как сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте, за последние сутки дрейф льдины, на которой расположен лагерь, несколько ускорился, ледостойкая платформа прошла 26 километров в западном направлении. Напомним, что эта экспедиция впервые проходит на борту недавно построенной платформы «Северный полюс», которая может выдерживать давление льда. На борту судна, которое в эту экспедицию вышло в сентябре прошлого года из Мурманска, расположены лаборатории и оборудование для изучения Арктики.

Российские рыбопромышленники добыли почти 16 тысяч тонн мойвы в Баренцевом море, это выше показателей прошлого года. Добычу ведут пять судов, а квота России на текущий год составила почти 25 тысяч тонн. По данным представителей научного рыболовства, в скоплениях преобладает рыба крупного размера, соотношение полов один к одному, миграция рыбы идёт к берегам Мурмана и Северной Норвегии. Когда эту мойву увидят на прилавках жители региона и сколько будет стоить народный деликатес, пока не сообщается.

Не только метели и снегопады могут блокировать проезд к Териберке, но и ДТП. Недавно дорогу к поморскому селу перекрыла попавшая в аварию фура. Трассу к побережью Баренцева моря сложно назвать простой, вот и в этот раз на подъезде к Териберке случилось ДТП. Как сообщают в социальных сетях, водителю большегруза пришлось прибегнуть к торможению, чтобы не допустить столкновения с идущим навстречу внедорожником, который не собирался снижать скорость. Это и привело к тому, что фуру развернуло поперек дороги и блокировало проезд другим ученикам движения. Во время ЧП грузовик получил повреждения, а вот водитель, судя по всему, отделался испугом. Чтобы вытянуть тягач и его прицеп пришлось ждать тяжёлый бульдозер, который пришёл на подмогу к месту ЧП со стороны Териберки.

Проблему медицинских кадров в регионе решают различными мерами поддержки. Но и на местах - в лечебных учреждениях, куда приходят студенты на практику, так же делают немало, чтобы молодые люди и девушки остались в профессии. Далее наш сюжет из областной больницы…

Весна вдохновляет на творчество, а нашу съёмочную группу вдохновила героиня следующего сюжета. Девушка своими руками создаёт различные предметы интерьера и для этого организовала собственную мастерскую у себя в квартире. В гостях побывала наша коллега Анна Шинкаренко…

Писательские встречи – традиционные мероприятия для библиотек и музеев ЗАТО Александровск. Зачастую мероприятия проходят лишь по мотивам биографий и произведений писателей-краеведов, большой удачей становится литературный диалог с непосредственным автором. Так, спустя пять лет с последнего приезда, Полярный посетил Дмитрий Коржов…

В Кандалакше прошло открытие ФОКа «Северное сияние». На торжественной церемонии присутствовал министр спорта и губернатор Мурманска Андрей Чибис. Подробности в нашем репортаже…

Тренировочные хоккейные сборы «Красная машина» вновь организовали в Заполярном. Федерация хоккея России, компания «Норникель» и Кольская ГМК в пятый раз знакомят юных спортсменов с именитыми старшими товарищами. В этом году заполярную ледовую арену посетили российский хоккеист Евгений Артюхин и топовый блогер Vobon.

В Мурманске провели первенство по художественной гимнастике «Хрустальный кубок». Свои таланты демонстрировали совсем юные спортсменки из разных городов нашего региона.