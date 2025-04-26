Противоречия недели: на чемпионате «Egg Fighting Championship – 2025» били куриные яйца, а на соревнованиях по профессиональному мастерству «Абилимпикс» показывали, как готовить пицу

«Силы тыла». В ЗАТО Александровск продолжается реализация необычного фотопроекта - героинями портретов стали девушки из Гаджиево, которые посильно оказывают помощь фронту, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, стригут раненых бойцов в госпитале.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Александр Пантюхин, пожарный Первой пожарно-спасательной части г. Мурманска, и Игорь Данилов, заместитель начальника Первой пожарно-спасательной части г. Мурманска.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии поднятия государственных флагов на новых буксирно-спасательных судах. «Тиман» и «Тепсей» усилят группировку аварийно-спасательного флота Морской спасательной службы.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России спасли 2 человек с потерявшего ход маломерного судна в Баренцевом море. В адрес Морского координационно-спасательного центра поступила информация о потерявшем в западной части Кильдинского пролива ход маломерном судне с двумя людьми на борту. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в кратчайшие сроки обнаружили аварийное судно в 200 метрах к западу от мыса Бык острова Кильдин. Восстановить работоспособность лодки не удалось, члены экипажа были эвакуированы и вместе с судном подняты на борт сторожевого корабля «Бдительный».

В областном центре проверяют состояние дорог, отремонтированных в прошлых сезонах, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего специалистам предстоит обследовать 127 участков, уже завершена проверка состояния 89% объектов. По результатам обследований, проходивших ранее, в адрес подрядных организаций направлены требования об устранении дефектов. Самый острый вопрос, который волнует абсолютно всех мурманчан, это состояние автомобильной дороги на улице Подгорной. Как только наступят благоприятные погодные условия, подрядчик полностью демонтирует верхний слой асфальтобетонного покрытия и уложит его заново. Напомним, что по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса до 1 мая необходимо провести инвентаризацию всех дорог в муниципалитетах, а также региональных и федеральных трасс по каждому проблемному участку. До 20 июня в рамках гарантийных обязательств и за счёт подрядчиков обеспечить устранение всех выявленных дефектов дорожного покрытия. Основные проблемные точки нужно привести в порядок до 1 июня. В рамках дорожной кампании этого года отремонтируют 139 объектов по всему региону: 20 из них по национальному проекту, 73 – по плану «На Севере – жить!», 46 – по программе реновации ЗАТО.

В Мурманскую область пришла весна, дороги сухие, а это значит, что и обгон стал безопаснее. Такой манёвр нужно совершать в строго отведённых для этого местах, но зачастую водители пренебрегают этим правилом, что может привести к ужасающим последствиям.

18-летний житель Гаджиево пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Снежногорске на легковушке. Причина такого поступка банальна - отсутствие прав управления транспортом. Теперь молодому человеку грозят административные наказания за управление без удостоверения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Что касается погони, то, как и во многих других аналогичных случаях, молодой человек заехал в тупик и попытался убежать от сотрудников правопорядка, но был задержан.

«Силы тыла». В ЗАТО Александровск продолжается реализация необычного фотопроекта - героинями портретов стали девушки из Гаджиево, которые посильно оказывают помощь фронту, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, стригут раненых бойцов в госпитале.

Не стало нашего бывшего коллеги, журналиста и музыканта Евгения Кондращенко. Ему было 36 лет. Уход талантливого северянина стал шоком для многих, знавших его.

Подведены итоги XIX регионального этапа конкурса «На страже порядка» на лучшую журналистскую работу о деятельности УИС Мурманской области. Руководитель регионального УФСИН Сергей Бондарь вручил дипломы и призы семи корреспондентам и операторам. В номинации «На злобу дня» Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ», получила награду за исповедь осужденных, с которыми она общалась в рамках интервью в исправительной колонии №17 и колонии-поселении №24 в Оленегорске. Дипломы за создание профилактических антинаркотических сюжетов получили и операторы «Арктик-ТВ» Виталий Артемьев и Максим Петровичев.

Во время пандемии многие северяне отправились на помощь своим согражданам. Кто-то занимался доставкой продуктов пожилым людям, чтобы они лишний раз не выходили на улицу, а кто-то отправился в красную зону к больным. Некоторые волонтёры, помогающие врачам, и после вспышки заболевания остались в медицине и продолжают развиваться в этой сфере.

По всей стране прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Карьерные площадки работали и в Мурманской области. О том, как сегодня выглядит биржа труда и насколько легко найти работу, расскажем в нашем сюжете.

В этом году Тотальный диктант на знание русского языка написали более одного миллиона трёхсот тысяч человек по всему миру. Это абсолютный показатель по количеству участников за все годы проведения акции. В Мурманске любители русского языка тоже установили новый рекорд, только по количеству отличников.

Стразу понятно, кто хороший, а кто плохой, на чьей стороне правда - речь о исторической реконструкции, посвящённой 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в Сафоново. О том, при чём здесь контрразведка «СМЕРШ», расскажем в нашем материале.

Передвижная выставка, посвящённая беспримерному подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны, открылась в Мурманске. Экспозиция рассказываето героинях, которые храбро воевали на фронте и трудились в тылу, приближая долгожданную Победу.

Мурманский областной краеведческий музей ищет экспонаты для новой выставки. В Умбе появится выставка, посвящённая лесозаготовительным посёлкам. Жители региона могут присоединиться к её созданию. Как? Расскажем в нашем сюжете.

Мурманские студенты мерились знаниями на кубке ректора МАУ по игре «Что? Где? Когда?». Наша съёмочная группа узнала, как ученики готовились к интеллектуальным соревнованиям.

Чье яйцо круче и прочнее, выясняли на Мурманском чемпионате по битью куриных яиц. Соревнования уже стали пасхальной традицией в столице Заполярья.

В Мурманской области продолжается национальный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году он вместил 27 разных дисциплин: от приготовления пищи до разбора двигателя. На уходящей неделе, например, студенты соревновались в ремонте легковых автомобилей. Как это было, смотрите в нашем сюжете.

Пицца – это визитная карточка ресторана, особенно, если заведение специализируется на итальянской кухне. Поэтому каждый повар должен уметь её готовить. Как испечь идеальную пиццу, показали на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов.

В Мурманской области продолжается 10-й юбилейный национальный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Новой порцией видео с фотоловушек поделились сотрудники Лапландского заповедника. Каждому с утра нужно несколько минут, чтобы прийти в себя после сна, вот и этот лось застыл, чтобы, вероятно, собраться с мыслями. Камеру сохатый, в отличие от волка, не заметил. Хищник же, напротив, учуял что-то постороннее в лесу. И бегая вокруг устройства, пытался понять что же это такое.