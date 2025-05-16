Противотеррористическое учение «Технология - 2025» провели на территории 35-го судоремонтного завода Мурманска

В тренировке приняли участие подразделения правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб, а также правительство Мурманской области.

По легенде, группой «диверсантов» совершено вооруженное нападение и подрыв одного из зданий завода. Спецслужбы блокировали район, с помощью беспилотников нашли нарушителей, которые отказались сложить оружие и оказали вооруженное сопротивление.

В результате контртеррористической операции «преступники» были «нейтрализованы».

Региональное УФСБ напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность. Рекомендуется обращать внимание на подозрительных лиц, обнаруженные бесхозные вещи и предметы, а также брошенные автотранспортные средства, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. О таких находках лучше сообщать правоохранителям.