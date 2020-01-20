Проведём в Териберку автобан за 1,5 млрд рублей

Более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета получит в ближайшие три года Мурманская область на реконструкцию автоподъезда к Териберке. Решение о федеральном финансировании работ было принято по результатам обращения губернатора Андрея Чибиса в правительство страны.

Как пояснили в руководстве региона, работы по обновлению дороги, в том числе асфальтированию, нужны, в первую очередь, чтобы поднять и изменить профиль дорожного полотна, довести его до значений, позволяющих исключить снегозаносимость автоподъезда к Териберке, из-за чего в зимний период этот участок пути чаще всего перекрывают.

В рамках обновления будут переустроены десять водопропускных труб и одно мостовое сооружение. После реконструкции дорога будет относиться к четвертой категории, с расчётной скоростью 80 км/ч. За три года планируется обновить все 40 км автоподъезда к Териберке.