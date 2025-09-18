Провели вакцинацию сотрудников Роспотребнадзора и рассказали, зачем ежегодно проводить профилактику здоровья

В Роспотребнадзоре утро началось с профилактики – с самого утра сотрудники учреждения собрались возле общественной приёмной, которая ненадолго стала медицинским кабинетом.

Ирина Комиссарова, фельдшер Мурманского областного медицинского центра: «Мы вакцинируем от сезонного гриппа. Прививка трёхвалентная у нас, переносится она очень хорошо. Ещё мы делаем прививку от пневмококковой пневмонии. Она рекомендуется людям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сахарный диабет».

Сотрудники Роспотребнадзора не понаслышке знают, насколько важно регулярно вакцинироваться, поэтому каждый год эту процедуру проходят не только работники, но и члены их семей.

Эдуард Балаян, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Это не страшно и не больно. Я ещё со школы ежегодно прививаюсь, со времён Советского Союза. Если разбираться, то никаких таких простудных заболеваний и гриппа у меня никогда не было. Единственные больничные связаны были с переломом».

Евгений Шлейфер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Я регулярно прививаюсь, ежегодно. Всем рекомендую и советую, потому что прививка от гриппа в первую очередь от осложнений оберегает».

Важно понимать, что прививка не защищает от самого заболевания, а сокращает риски тяжёлых осложнений, ведь основная задача вакцинации – получить максимальную защиту при минимальных побочных эффектах.

Марина Ермакова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «У нас коллектив достаточно молодой, энергичный, поэтому ведут активный образ жизни. Поэтому у них большое количество контактов с другими людьми, в том числе, наша профессиональная деятельность подразумевает в большинстве своём не нахождение в офисе, а различные проверочные мероприятия, а это опять контакт с большим количеством людей в организованных коллективах. А для того, чтобы сохранить своё здоровье необходима как раз прививка против гриппа».

После процедуры вакцинации важно не мочить место прививки, а также по возможности избегать посещения общественных мест или мест скопления людей следующие три дня.

Прививку от гриппа можно сделать в поликлиниках региона, в пунктах витаминизации или же вызвать бригаду на предприятие.