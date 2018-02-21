Проверено! На городских озёрах лёд крепкий

Как только температура воздуха на улице возрастает, сотрудники МЧС выходят на замерзшие водоёмы в черте города. Но спасателям не до развлечений, так как специалисты проверяют толщину льда. Это необходимо делать, чтобы даже случайно никто из отдыхающих не пострадал, провалившись в воду.

Обычно ревизии подвергают два самых популярных у жителей Мурманска озера – Семёновское и Глубокое, на замерзшей акватории которых зимой проложены популярные лыжные трассы. Во время таких проверок специалисты МЧС больше похожи на рыбаков, решивших погожим деньком половить окуньков или корюшку. Бур они используют точно такой же как и любители подледного лова, а вот вместо удочки используют длинную линейку.

Учитывая довольно крепкие морозы, которые держатся в нашем регионе, такие ревизии, скорее всего, формальность. Лёд на большинстве водоёмов настолько толстый и крепкий, что способен выдержать не только человека, но и, к примеру, грузовой автомобиль. Так что отдыхать на озерах в городской черте пока можно безбоязненно.

- Структура льда однородная, он достаточно толстый, около 57 сантиметров на озере Глубокое, - сообщил Сергей Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. - На Семёновском озере замеры показали толщину льда от 55 до 70 сантиметров. Это достаточно для безопасного движения по поверхности озера, для массовых мероприятий, для устройства катков. На сегодняшний день на этих водоёмах беспокоиться не о чем.