Проверено на себе: День поэзии на рабочем месте

Сегодня необычный праздник – День поэзии на рабочем месте. Это событие, который предоставляет возможность сделать перерыв, подвести итоги происходящего и взглянуть на рабочий день под другим углом.

Журналисты «Арктик-ТВ» сегодня заглянули на работу к местным поэтам.

Порой, мы настолько вовлечены в задачи, связанные с трудовой деятельностью, что не замечаем происходящего вокруг. Работники сферы образования - не исключение.

- Сегодня День поэзии на работе. Как считаешь, творчество способно улучшить процесс рабочей деятельности?

Михаил Козлов, специалист ресурсного центра советников директоров по воспитанию: «Мне кажется, что творчество способно улучшить любой процесс, если творчески подходить к любому делу. И это замечательно».

Другими словами – образование, в том числе, становится креативной индустрией, областью применения творческих подходов, расширения мышления и командную проектную работу.

- Было ли такое, чтобы ты использовал свои стихи для того, чтобы разрядить атмосферу в коллективе?

Михаил Козлов, специалист ресурсного центра советников директоров по воспитанию: «Наверное, не то, чтобы разрядить атмосферу, а вот заполнить какую-то паузу. Можно сказать какую-нибудь там шуточку в стихах, она сразу взбодрит как-то».

День поэзии на рабочем месте позволяет сделать перерыв, подвести итоги происходящего и взглянуть на трудовой день под другим углом. К примеру, северяне из юридической сферы деятельности отмечают практическую пользу от стихосложения.

- Сегодня день поэзии на работе, а как считаете творчество оно помогает в рабочей деятельности?

Дарья Высоцкая, автор книг, юрист: «Безусловно. У меня юридическая профессия, но писательского направления. Они здорово совмещаются вместе, потому что юридическое направление предполагает очень большое внимание и к словам, и к формулировкам».

Многие люди изо дня в день пытаются найти время, чтобы творчески потренировать свой мозг, это повод собраться и изложить мысли, идеи, мнения и чувства на бумаге. Поэзия в рабочий день - это всеохватывающий праздник написанных слов и шанс позволить своему разуму пробудить своё творческое начало.