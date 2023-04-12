Проверено Россельхознадзором: треску, пикшу, палтус, филе трески и пикши из Мурманска отгружают на экспорт

Продукция распределена по странам Евросоюза, а также направлена в Китай, Корею, Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты и Японию.

В первом квартале 2023 года региональным управлением Россельхознадзора было оформлено для отправки на экспорт 44,5 тысячи тонн рыбы и морепродукции, выработанной мурманскими береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, а также судами на промысле, сообщает «Мурманский Вестник».

Продукция распределена по странам Евросоюза, а также направлена в Китай, Корею, Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты и Японию.

Специалистами было досмотрено 849 партий с целью проверки соответствия продукции и транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, по результатам контроля оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

На экспорт ушла треска, пикша, палтус, а также филе трески и пикши.