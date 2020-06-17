Проверено! Вирусов нет на избирательном участке

Сразу несколько участков для голосования разместят в прогимназии № 40 на улице Капитана Буркова. Глава администрации Мурманска проверил, как здесь соблюдают правила эпидемиологической безопасности.

Пандемия в регионе ещё не закончилась, поэтому потоки участников процесса необходимо грамотно разделить. Участки расположены в разных помещениях прогимназии. Как туда пройти, подскажут указатели. На входе в день голосования установят санитайзеры. Также каждому пришедшему будут измерять температуру. Кроме того, на участке будут раздавать медицинские маски - голосовать придётся с закрытым лицом. Ставить галочки в графах за или против - предлагается индивидуальной ручкой. Её пришедшие также получат на участке. Помещения будут регулярно проветривать и обрабатывать обеззараживающим раствором.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я вижу, что проведена серьёзная работа, которая выполняет те договорённости, те обязательства, которые мы сформулировали: обеспечить безопасность голосования в этот непростой для нашей страны и Мурманской области, города Мурманска период. Продолжают действовать ограничительные меры. Но самое главное, это не ограничения, которые вводятся органами власти, а то, что мы должны заботиться о своём здоровье, здоровье окружающих. Для этого созданы все условия».