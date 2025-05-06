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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.25 19:30

Проверено журналистами «Арктик-ТВ»: не надо валить все коммунальные беды на ГОУП «Мурманскводоканал»!

В Мурманске на проспекте Героев-североморцев жильцы одного из домов жалуются на вырытые траншеи у подъездов, а на улице Гагарина за пару часов в люк-ловушку угодили два человека.

Жители дома номер 5 корпус 1 на проспекте Героев-североморцев сетовали с соцсетях на неудобства, вызванные земляными работами, которые выполняли для устранения порыва на сетях. Дорога рядом находилась в удручающем состоянии, почти отсутствовал пешеходный проход. Первоначально упреки звучали в адрес ГОУП «Мурманскводоканал», но, как выяснилось, это предприятие здесь ни при чём. Специалисты завершили свои работы ещё 24 апреля и закопали траншею.

Михаил Загнибородов, начальник цеха «ЦВКС» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Оперативно было выявлено небольшое повреждение с выходом воды на поверхность. 24 апреля в утреннее время был открыт наряд, в 10 утра было приостановлено водоснабжение данного дома. Были проведены земляные работы, выявлено повреждение и буквально в 14 часов 24 апреля повреждение было устранено. К вечеру были проведены работы по закрытию котлована и восстановлению дорожного покрытия».

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «После окончания работ и сдачи котлована объект был передан коллегам из теплоснабжающей организации. В настоящий момент мы здесь работы не ведём, свой котлован мы засыпали. С этого места производства работ ушли».

С 25 апреля работы на этом участке проводили специалисты «Мурманэнергосбыта».

АО «МЭС» сообщает, что в настоящее время утечка устранена, но требуется замена участка теплосети.

Отметим, что пешеходный проход уже расширили. Завершить обновление участка энергетики должны до конца месяца, а благоустройство с асфальтированием запланировано до 30 июня.

Ещё одна проблема в этом микрорайоне - травмоопасный люк в районе дома 33 на улице Гагарина, в который провалились уже несколько человек. Как сообщил главный инженер «Мурманскводоканала» Александр Березин, объект не числится на балансе организации.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «В ходе мониторинга соцсетей мы увидели два видео, на которых видно, что люди проваливаются в люк. Оперативно направили аварийно-диспетчерскую службу. Проверили. Данный колодец не наш. Ливневой канализации. Выставили ограждение и передали в ЕДДС Мурманской области. Немного коллеги подкорректировали ограждение. Теперь в ведении муниципалитета, которые должны восстановить этот колодец, чтобы люди больше не проваливались».

По данному факту следственным отделом по городу Мурманску проводится проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья граждан.

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