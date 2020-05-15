Проверить себя на коронавирус теперь может каждый!

При этом даже не нужно выходить из дома. Абсолютно безопасно, а главное, точно узнать свой ковид-статус помогут сотрудники Центра молекулярной диагностики на ул. Лобова, 4.

Перед сдачей теста на ковид-19 пациенту нужно соблюсти ряд правил. Три часа до процедуры запрещено есть, пить и полоскать рот. Анализ сдаётся бесконтактный путем. По адресу заявителя приезжает сотрудник ЦМД и оставляет на предварительно обработанной ручке двери пакет с герметично упакованным тестом. Пациент забирает посылку и самостоятельно берёт анализ.

Елена Сергеева, процедурная медсестра Центра молекулярной диагностики: «В нём находится пробирочка, палочка для забора и подробная инструкция, по которой пациенты смогут, прочитав, взять у себя мазок самостоятельно. После того, как прочитали инструкцию, взяли тест, нужно сложить всё обратно в пакетик и вместе с договором повесить обратно на ручку дверцы».

Собранные образцы сотрудники отправляют в московскую лабораторию. В течение 2-3 дней на электронную почту пациента или через смс-оповещение приходит результат. Этот тест можно сдавать и взрослым, и детям. Он проводится методом ПЦР, обладает высокой чувствительностью и точностью результата. Важно отметить, что процедура доступна не только мурманчанам, но и жителям области.

Елена Сливинская, администратор Центра молекулярной диагностики: «Из области мы тоже можем принимать заявки. Но тогда желательно, чтобы это были групповые заявки. Тогда мы сможем выехать непосредственно в область, естественно не к одному пациенту, а так, чтобы их было несколько человек или, может быть, какая-то организация сразу будет делать заявочку».

Сотрудники ЦМД уже обработали больше сотни заявок на проведение теста на коронавирус от граждан и более 5 тысяч от различных организаций. Центр молекулярной диагностики на ул.Лобова, 4 работает ежедневно. Все подробности проведения анализа на коронавирус можно узнать по телефону или на сайте организации.