Проверить своё здоровье, не посещая медучреждение, это реально!

«Десант здоровья» в Полярном работает прямо в карете скорой помощи. Цель исследований – выявить наличие возможных хронических заболеваний.

Автомобиль скорой помощи по четвергам превращается в мобильный пункт обследования. В Полярном работает «Десант здоровья»: врачи прямо в карете готовы провести комплекс исследований, чтобы помочь избежать возможных осложнений.

Анжела Каменева, врач кабинета медицинской профилактики филиала ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Он направлен на выявление хронических неинфекционных заболеваний: сердечно сосудистые заболевания, заболевания лёгких, почек, и сахарный диабет можно выявить».

Общий анализ крови показывает уровень гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, СОЭ. Смотрят специалисты и результаты биохимического анализа: показатели сахара, холестерина, мочевины. Прямо на месте проверят сатурацию и соберут анамнез.

- Также можно сделать кардиограмму: смотрим ритм сердца, проводящую систему, частоту сердечных сокращений, - отмечают врачи.

«Десант здоровья» работает с лета прошлого года, регулярно возможностью пройти обследование быстро и без посещения больниц или поликлиник пользуются десятки жителей. Результаты можно самостоятельно узнать по телефону в течение нескольких дней, а также получить рекомендации от специалистов и направление на дальнейшую диагностику в случае, если показатели укажут на наличие болезни.