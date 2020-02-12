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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.20 19:30

Проверка северных городов «на снег» состоялась

Съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ»  проверила, как от снега убирают города не только на юге региона, но и в северной части. Вместе с нашим корреспондентом в дорогу до Никеля отправился не только наш корреспондент, но и администратор группы «ВКонтакте» «Регион51» Татьяна Пучкова.

Никель, Заполярный, Заозерск, Печенга, конечно же, города ЗАТО Александровск и Североморск. Так выглядело небольшое турне, совершенное командой «Арктик-ТВ» совместно с администратором группы «ВКонтакте» «Регион51» Татьяной Пучковой. Как простые горожане, мы прошлись по улицам населённых пунктов, чтобы оценить качество работы коммунальных служб.

- Ни снежной каши, ни колеи. Вот можно даже потопать для правдоподобности, снег не проваливается, вычищено плотно, вычищено хорошо. Сугробов нет, нет и снежных куч. На удивление! Количество осадков было везде одинаково, но здесь почему-то снежной каши нет, все справляются, наши первые впечатления.

В целом внешний вид городов, расположенных на севере Мурманской области, нас удовлетворил. В большинстве населённых пунктов проблем с очисткой дорог и тротуаров нет. Однако управляющие компании местами всё же подкачали.

В некоторых городах мы отметили наличие снежных отвалов, занесённые снегом детские площадки, неочищенные подходы к подъездам и другие недочёты. В Печенге, например, если управляющая компания не предпримет мер по вывозу снега, весной почти наверняка затопит некоторые подъезды. Вход в них расположен ниже уровня дороги.

- В подъезде пахнет, из-за того, что вот такие кучи у подъездов - их не убирают, а по весне, когда всё тает, а подъезд расположен низко, оно всё оказывается в подвале. Соответственно, там плесень наверняка. С другой стороны,  ты же не будешь заставлять дворника в снегопад работать не над этой дорогой, непосредственно, а расчищать снежные завалы. Я думаю, что ближе к весне, когда снегопадов не будет, будет возможность расчищать  и эти завалы, они это сделают, - надеемся мы.

Несмотря на небольшие замечания, в основном передвигаться по городам, как на машине, так и пешком, довольно удобно. И это, несмотря на то, что, по словам наших собеседников, буквально за пару дней до съёмок на города обрушились сильные снегопады, а во время нашего визита температура воздуха прогрелась до плюс одного. Однако это лишь наша точка зрения, взгляд туристов, которые приехали в город на пару часов.

Чтобы картина была полной - без мнения жителей не обойтись:

- Комфортно гулять с коляской?

- Да, комфортно, убирают. Молодцы. Даже с такими большими санками проезжаем, всё хорошо.

- Вполне хорошо Заполярный убирают от снега. Можно ходить, дорожки чистые, широкие.

- Ну, раньше, мне кажется, похуже было. Во дорах вообще невозможно было проезжать. Сами убирали во дворах. Прочищали только центральную дорогу. А сейчас, да! И во дворах сами видите, лучше стало.

- Заозерск, на ваш взгляд, как чистят:  хорошо или плохо?

- На данный момент хорошо, вроде. Ходить можно свободно, во дворах каши нету. Довольно таки хорошо. Тем более мой двор почистили, я доволен.

Даже там, где, по нашему мнению, хорошо было не всё, большинство северян  оказались довольны и работой городских служб, и управляющих компаний. Почему,  смотрите в нашем специальном репортаже «Бизнес-снег 2: Север». Следите за анонсами в эфире и на сайте телеканала.

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