Проверка силы, скорости и мастерства: в Мурманске определили лучшее звено газодымозащитной службы

Эти специалисты работают там, где нельзя дышать без специального оборудования, где от их действий зависят человеческие жизни.

Каждый этап смотра-конкурса газодымозащитников в Мурманске был испытанием на прочность. Сначала участники проходили теоретическую проверку знаний материальной части, а затем - шесть практических упражнений, приближённых к боевым условиям.

А до этого огнеборцам предстояло надеть дыхательные аппараты и пройти боевую проверку за 80 секунд, рассчитать параметры работы, найти и спасти условных пострадавших, подать воду на тушение, преодолеть препятствия, провести вскрытие двери с помощью кувалды, применить бензопилу и бензорез, а в финале - вынести манекен на спинальном щите к финишной линии. Всё это - без права на ошибку. Каждое промедление, каждый просчёт — штрафное время.

Степан Кочерин, командир отделения 4 пожарно-спасательной части г. Мурманска: «Мы долго готовились… Мне всё понравилось».

1 место заняла команда 4-й пожарно-спасательной части Мурманска.

Парням помимо медалей вручили и оригинальный кубок, сделанный из дыхательного баллона.