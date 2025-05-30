Проверка силы, скорости и мастерства: в Мурманске определили лучшее звено газодымозащитной службы
Каждый этап смотра-конкурса газодымозащитников в Мурманске был испытанием на прочность. Сначала участники проходили теоретическую проверку знаний материальной части, а затем - шесть практических упражнений, приближённых к боевым условиям.
А до этого огнеборцам предстояло надеть дыхательные аппараты и пройти боевую проверку за 80 секунд, рассчитать параметры работы, найти и спасти условных пострадавших, подать воду на тушение, преодолеть препятствия, провести вскрытие двери с помощью кувалды, применить бензопилу и бензорез, а в финале - вынести манекен на спинальном щите к финишной линии. Всё это - без права на ошибку. Каждое промедление, каждый просчёт — штрафное время.
Степан Кочерин, командир отделения 4 пожарно-спасательной части г. Мурманска: «Мы долго готовились… Мне всё понравилось».
1 место заняла команда 4-й пожарно-спасательной части Мурманска.
Парням помимо медалей вручили и оригинальный кубок, сделанный из дыхательного баллона.