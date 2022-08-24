Проверка вестибулярного аппарата на прочность в «перевёрнутом доме, или Тренировка юных тхэквондистов в почти космических условиях

Снежана Тумакова, организатор: «Условия дома: наклонённый пол, наклонённые стены создают особые условия - немного космические. Вестибулярный аппарат немножко сходит с ума в хорошем смысле. Мы решили посмотреть, а как ребята, которые специально занимаются спортом, будут себя чувствовать в этих условиях. Пригласили Федерацию тхэквондо ИТФ, чтобы они здесь с ребятами позанимались».

Юный тхэквондист Дима Малашин занимается боевыми искусствами. За полтора года он научился идеально сидеть на шпагате, но над невозмутимостью корейских бойцов ещё нужно поработать. Парня и его сестёр немного смущает обстановка. А тренируются они сегодня в «перевёрнутом доме».

- Как вам тхэквондо заниматься?

- Хорошо, мне нравится.

– А тебе?

– Мне тоже.

В спорт детей привёл их отец Евгений, который и сам много лет занимался тхэквондо.

Что касается места для тренировок, то оно выбрано специально. Даже самые маленькие бойцы должны быть готовы к любым условиям.

Андрей Бровков, президент Федерации тхэквондо МФТ по Мурманской области: «Во-первых, мы получаем новый вид тренировки. Это развитие вестибулярного аппарата в сложных условиях. Во-вторых, дети получают информацию, новые условия, новые впечатления».

«Перевернутый дом» появился в Мурманске почти 2 года назад. Мебель здесь висит на потолке, а само строение наклонено в двух плоскостях.

Снежана Тумакова, организатор: «Условия дома: наклонённый пол, наклонённые стены создают особые условия - немного космические. Вестибулярный аппарат немножко сходит с ума в хорошем смысле. Мы решили посмотреть, а как ребята, которые специально занимаются спортом, будут себя чувствовать в этих условиях. Пригласили Федерацию тхэквондо ИТФ, чтобы они здесь с ребятами позанимались».

В будущем такие тренировки планирует сделать регулярными.