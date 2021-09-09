Проверку на качество блюд прогимназия №40 прошла на 5+

Работа в школьных столовых кипит с утра до вечера. Ежедневно поварам необходимо накормить вкусной и полезной едой сотни детей. Качество питания в мурманской прогимназии №40 проверили министр образования и науки Ольга Дзюба и главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Прогимназия №40 Мурманска стала победительницей в региональном конкурсе грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». Новый облик получила столовая, примечательно, что проект обновления был создан усилиями учеников и учителей.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Дети принимали активное участие и в разработке дизайн-проекта, и в его защите. Этот проект мне запомнился тем, что дети на защите говорили о том, что они предложили внести элементы северного сияния в интерьер столовой. Мы можем увидеть жалюзи, которые оформлены в соответствии с предложениями детей, чтобы были северные мотивы в оформлении».

На мраморных столах школьников уже ждут компот и хлеб, а в красивые тарелки заботливые повара накладывают блюда. Меню в школе сбалансированное, в него входят и супы, и мясо, в том числе оленина, а также различные овощи и фрукты.

Свою оценку рациону учеников дал и главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Я полностью удовлетворён не только самой порцией, но и её размерами. Мы посмотрели, а есть ли отходы, отходов нет, ребята с удовольствием кушают. Сбалансированность питания, которая должна быть, действительно есть. Что меня разочаровало, так это то, что ребята, когда садятся за стол, просят кетчуп и горчицу. Хочу обратиться к родителям, давайте вместе питаться правильно и ребят учить питаться правильно, без этого никуда не деться».

Контролировать школьное питание могут и мамы с папами, входящие в состав родительского комитета. Впрочем, недовольных найти сложно, подавляющее большинство взрослых радует качество предлагаемых в школьной столовой блюд.

Екатерина Валенчук, председатель родительского комитета прогимназии №40 г. Мурманска: «Здесь у меня обучается уже второй ребёнок, старший уже выпустился. Как родитель могу сказать, что организацией питания я очень довольна. Дети очень хорошо питаются, съедают практически всё, не жалуются, приходят домой сытые».

Проверку на качество блюд прогимназия №40 прошла на 5+. Эта оценка доказывается не только словами сотрудников школы, но и сытыми и довольными учениками.