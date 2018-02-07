Проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

В январе этого года произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стал выезд автомобилей на полосу встречного движения. Такого рода аварии считаются самими смертельно опасными для водителя и пассажиров. Ведь нередко маневры по встречке заканчиваются лобовым столкновением транспортных средств.

В целях предупреждения ДТП с тяжкими последствиями, батальон дорожно-патрульной службы с 29 января по 9 февраля 2018 года проводит в Мурманске профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Особое внимание сотрудники автоинспекции уделяют контролю за соблюдением правил. За транспортными потоками полицейские наблюдают, в том числе и во время скрытого патрулирования. Во время проведения рейдов выявлено14 выездов на полосу встречного движения и более 60 нарушений скоростного режима. Особое внимание при проведении операции уделено контролю на Североморском шоссе и автодороге Р-21 «Кола».