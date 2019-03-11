Россиян хотят проверить на ВИЧ прямо на рабочем местеМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.19 19:30

Провожали зиму и встречали весну под запах шашлыков

А вот второй день Широкой Масленицы отметился пургой. Снег и ветер, тем не менее, праздничного настроя горожан сбить не смогли. На площади Пять Углов областного центра состоялись задорные гуляния с песнями, танцами, хороводами и шашлыками.

Широкую Масленицу в этом году в Мурманске отмечали не один, а два дня. Главный праздник состоялся в воскресенье, 10 марта, на площади Пять Углов, где  на большой сцене выступили творческие коллективы, а чтобы участники праздничных мероприятий не замёрзли под хлопьями снега и порывами ветра, организаторы «разбавляли» песни и танцы весёлыми конкурсами и хороводами.

«Несмотря на нашу мурманскую погоду, Масленица - она и есть Масленица - это самый яркий, самый весёлый, самый зрелищный русский праздник, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому я всех поздравляю с праздником, давайте проводим зиму, поблагодарим её за то, что в Мурманске были хорошие события, а теперь встретим с хорошим настроением весну!».

Зима, несмотря на активные проводы, уходить не спешила и заявляла о себе снежными зарядами и сильным ветром. Но для привычных ко всему мурманчан, ненастье - не причина сидеть дома. Ведь известно, что северянин не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается.

«Ветер, снег, мороз небольшой -  это ещё достаточно комфортно. Утром было хуже, - считает Сергей Коробков, депутат Света депутатов города Мурманска. - Люди правильно, что  пришли на праздник: хороводы водят и играют, веселятся».

Мурманчанка Елена Флоренко тепло оделась и  пришла на праздник, чтобы вместе с земляками встретить весну. Праздничному настроению и снегопад не помеха, уверена северянка.  «Замечательный праздник! Для детей, особенно в такую погоду, - говорит Елена Флоренко, мурманчанка. - Погода нас радует».

Иммунитет к непогоде обнаружился и у жителей средней полосы. Гостьи из города Иваново Татьяна и её подруга Дарья тоже не побоялись ненастья. Грелись народным танцем под задорную музыку. Хоть и не в общем кругу, зато от всей души. Первая Масленица в Мурманске у девушек удалась.

«Греемся, как можем, никакая погода  нам не помеха, - говорят Дарья Подколзина и Татьяна Викторова. - Главное, чтобы было хорошее настроение. Мы пришли сюда поделиться со всеми хорошим настроением.  Мы приехали из города Иваново. Я первый раз нахожусь в Мурманске на Масленице: очень весело, классно, нам очень понравилось».

Главным блюдом масленицы считаются блины, которые на этом празднике символизируют солнце. На площади ими угощали, но найти их мог не каждый, зато без проблем можно было подкрепиться шашлыками и попить чая из самовара на углях.

- Скажите, а, правда, что шашлык - это теперь новый символ масленицы?  - задались вопросом журналисты «Арктик-ТВ».

- Видимо, да, не знаю, - получили они ответ от первого встречного - Юрия Тарасиянца, мурманчанина.

- Вы блины видели на Пять Углах?

- Да.

- А где?

- В палатке. Там их раздают бесплатно, каждый желающий может подойти и взять блин.

- Вы попробовали?

- Да. Вкусные блины.

- И всё равно стоите в очереди за шашлыком?

- Ну, шашлык тоже хочется попробовать…

Проводили зиму с размахом. И, может быть, именно поэтому уже в понедельник над Мурманском совсем по-весеннему засияло солнце. Да и синоптики прогнозируют потепление, как минимум, к концу этой недели.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
Комментарий к новости:В апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей
Д.О. Вернер
10.03.19 23:55
«Славься, Мурманская область!» - проезд в троллейбусе уже 32 рубля!!!
Комментарий к новости:В Мурманской области стартует культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Галина». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Над городом». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс евро снизился на 28 копеек, доллар вырос на 11 копеек-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 474 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика