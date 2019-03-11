Провожали зиму и встречали весну под запах шашлыков

А вот второй день Широкой Масленицы отметился пургой. Снег и ветер, тем не менее, праздничного настроя горожан сбить не смогли. На площади Пять Углов областного центра состоялись задорные гуляния с песнями, танцами, хороводами и шашлыками.

Широкую Масленицу в этом году в Мурманске отмечали не один, а два дня. Главный праздник состоялся в воскресенье, 10 марта, на площади Пять Углов, где на большой сцене выступили творческие коллективы, а чтобы участники праздничных мероприятий не замёрзли под хлопьями снега и порывами ветра, организаторы «разбавляли» песни и танцы весёлыми конкурсами и хороводами.

«Несмотря на нашу мурманскую погоду, Масленица - она и есть Масленица - это самый яркий, самый весёлый, самый зрелищный русский праздник, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому я всех поздравляю с праздником, давайте проводим зиму, поблагодарим её за то, что в Мурманске были хорошие события, а теперь встретим с хорошим настроением весну!».

Зима, несмотря на активные проводы, уходить не спешила и заявляла о себе снежными зарядами и сильным ветром. Но для привычных ко всему мурманчан, ненастье - не причина сидеть дома. Ведь известно, что северянин не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается.

«Ветер, снег, мороз небольшой - это ещё достаточно комфортно. Утром было хуже, - считает Сергей Коробков, депутат Света депутатов города Мурманска. - Люди правильно, что пришли на праздник: хороводы водят и играют, веселятся».

Мурманчанка Елена Флоренко тепло оделась и пришла на праздник, чтобы вместе с земляками встретить весну. Праздничному настроению и снегопад не помеха, уверена северянка. «Замечательный праздник! Для детей, особенно в такую погоду, - говорит Елена Флоренко, мурманчанка. - Погода нас радует».

Иммунитет к непогоде обнаружился и у жителей средней полосы. Гостьи из города Иваново Татьяна и её подруга Дарья тоже не побоялись ненастья. Грелись народным танцем под задорную музыку. Хоть и не в общем кругу, зато от всей души. Первая Масленица в Мурманске у девушек удалась.

«Греемся, как можем, никакая погода нам не помеха, - говорят Дарья Подколзина и Татьяна Викторова. - Главное, чтобы было хорошее настроение. Мы пришли сюда поделиться со всеми хорошим настроением. Мы приехали из города Иваново. Я первый раз нахожусь в Мурманске на Масленице: очень весело, классно, нам очень понравилось».

Главным блюдом масленицы считаются блины, которые на этом празднике символизируют солнце. На площади ими угощали, но найти их мог не каждый, зато без проблем можно было подкрепиться шашлыками и попить чая из самовара на углях.

- Скажите, а, правда, что шашлык - это теперь новый символ масленицы? - задались вопросом журналисты «Арктик-ТВ».

- Видимо, да, не знаю, - получили они ответ от первого встречного - Юрия Тарасиянца, мурманчанина.

- Вы блины видели на Пять Углах?

- Да.

- А где?

- В палатке. Там их раздают бесплатно, каждый желающий может подойти и взять блин.

- Вы попробовали?

- Да. Вкусные блины.

- И всё равно стоите в очереди за шашлыком?

- Ну, шашлык тоже хочется попробовать…

Проводили зиму с размахом. И, может быть, именно поэтому уже в понедельник над Мурманском совсем по-весеннему засияло солнце. Да и синоптики прогнозируют потепление, как минимум, к концу этой недели.