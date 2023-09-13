«Проявляйся» - искусство в каждом из нас, или Как научиться чувствовать себя и раскрывать таланты

Для того чтобы стать художником необязательно всю жизнь рисовать. Порой достаточно почувствовать огонёк внутри и стремление взять в руки кисточку, а дальше начать творить. Благодаря знаковому душевному порыву рождаются целые выставки. Так случилось с Татьяной Лукиной. Девушка более восьми лет занимается в Мурманске декором, но во время длительного отпуска в умиротворённом месте раскрыла в себе новый талант.

Татьяна Лукина, декоратор, художница: «У меня сохранилась акварель со школы, и я зачем-то положила её в чемодан, когда собиралась в отпуск. Это не объяснить логически. Где-то спустя полгода я решила сходить на небольшую встречу девушек. Её организовывали две художницы на Бали. Там просто приходили люди, рисовали. Каждый, что хотел, как хотел, как умел. Это не был мастер-класс, просто такое пространство, где можно порисовать. Как раз первая работа там в течение двух часов и появилась. Я по-другому не могу сказать, потому что я никогда так не рисовала».

Первая работа, как и последующие сделанные за полтора года, теперь украшают авторскую выставку Татьяны «Проявляйся». Каждая работа впитала в себя частичку индонезийской атмосферы. Нужный антураж также создают и тематические арт-объекты, например, цветущее дерево в центре зала. А основной посыл произведений искусства – проявление и развитие внутреннего потенциала.

Каждый может прикоснуться к искусству и через искусство прикоснуться к внутреннему я. Рисуя погрузиться в себя и выдать на бумаге свои мысли и чувства. А выставка, представленная в Мурманске, к этому располагает.

Татьяна Лукина, декоратор, художница: «Здесь важно, чтобы человек, который сюда приедет, немного испытал эмоцию удивления. Подумал, Боже, такое возможно в Мурманске?! Такое возможно сделать! А мне можно здесь рисовать? Как будто бы слово «можно» здесь является базой».

Мы не стали исключением и оставили свой след в истории «Проявляйся».