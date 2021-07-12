Пройти «ледовое побоище, чтобы войти в состав команды «Викинги»

На Ледовой арене «Метеор» прошли просмотровые сборы для формирования команды, которая представит Заполярье в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Просмотровые сборы хоккеистов в новую молодёжную команду, которую окрестили коротко и победоносно «Викинги», начались ещё в начале месяца. Чтобы стать частью ледовой дружины в Мурманск потянулись спортсмены со всех городов России. Всего необходимо набрать 32 игроков – именно они будут отстаивать честь Заполярья в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В Олимпийский год мы создаём молодёжную хоккейную команду с олимпийским характером, по крайней мере, такое поручение мы получили от губернатора Андрея Чибиса по созданию команды. К работе приступили практически сразу, деньги были выделены из федерального бюджета. Процесс создания очень сложный, многогранный, требует решения многих вопросов».

Для тренировки новой команды были отобраны 2 тренера. Вместе они бдительно следят за каждым движением спортсменов, ведь от их выбора зависит судьба «Викингов».

Александр Юньков, главный тренер молодёжной хоккейной команды «Викинги»: «Мы выбираем по спортивному принципу: кто сильнее, быстрее, наглее, умнее и, у кого есть мотивация попасть в нашу команду. Такие у нас и остаются».

Несмотря на то, что на сборы приехали яркие спортсмены из других регионов страны, северных хоккеистов им затмить удаётся с трудом. Никита Мамедов уверен, что у него есть все шансы попасть в команду «Викингов», а в будущем и переиграть всех знаменитостей нашего времени. Долго отдыхать молодой человек не привык и свои тренировки начал сразу после сдачи экзаменов.

Никита Мамедов, хоккеист: «Три недели я готовился, потом пришёл сюда, и дополнительные тренировки дали мне вкатиться заново».

Полный состав молодёжной сборной будет известен в конце августа – после контрольных игр. Начало соревнований запланировано на 15 сентября.