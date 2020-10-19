Пройти полосу препятствий - в морской инженерной службе Северного флота состоялся учебный сбор

В течение недели военные специалисты учили теоретическую и отрабатывали практические навыки работы в сложных условиях Арктики.

Одним из важнейших вопросов учебного сбора стала подготовка штурмовых инженерных подразделений. Для отработки навыков в посёлке Щукозеро Мурманской области была построена специальная полоса препятствий, на которой в последний день учебного сбора прошли соревнования 6 команд военных инженеров.

Все они на время поочередно проходили препятствия: десантирование из макета вертолёта по канату, инженерная разведка местности и разминирование, преодоление искусственных преград и метание в деревянную мишень малой сапёрной лопаты.

Штурмовые инженерные подразделения комплектуются из наиболее физически подготовленных военнослужащих, прошедших необходимую подготовку по специальности. Основной упор в обучении личного состава данных подразделений будет сделан на действия в условиях Крайнего Севера и Арктики.