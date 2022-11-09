Пройти «психологическую полосу препятствий», чтобы было легче в бою

Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором военнослужащие, призванные из запаса в части Северного флота, совершенствуют подготовку на «психологической полосе препятствий» в Мурманской области.