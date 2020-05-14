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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.20 19:30

Пройти «Тропу разведчика», чтобы попасть на международные игры

Военнослужащие соединений армейского корпуса Северного флота продолжают подготовку к 20 конкурсам профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр.

В отборочных этапах конкурса «Отличник войсковой разведки» принимали участие более ста лучших разведчиков из трех бригад сухопутных и береговых войск. По результатам всех соревнований победила команда отдельной мотострелковой бригады, которая будет представлять флот на всеармейском этапе.

Подразделение детально отработало вопросы маскировки на местности, остановки автомобиля условного противника, взятие пленного и скрытного отхода.

В настоящее время команда мотострелков совершенствует профессиональные навыки по преодолению комплекса препятствий «Тропа разведчика»,  который включает в себя 22 препятствия, таких как кирпичная стена с проломом, полуразрушенное здание, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическая стена, перекрытый участок хода сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы, отработка норматива по связи и т.д. Отделение разведчиков преодолевает препятствия в полной боевой экипировке с оружием и средствами имитации.

Тренировка проходит в условиях, максимально приближенных к боевым, с отработкой действий при внезапной встречи с противником, роль которого исполняют бойцы мотострелковых подразделений.

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