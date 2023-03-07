Пройти трудную практику в областной больнице и остаться верным выбранной профессии

Проблему медицинских кадров в регионе решают различными мерами поддержки, но на местах в лечебных учреждениях, куда приходят студенты на практику, так же делают немало, чтобы молодые люди и девушки остались в профессии.

Студент Кольского медицинского колледжа Максим Гарифов - находка для нейрохирургического отделения областной больницы. Здесь он проходит свою первую производственную практику. Главное, парень не боится тяжёлой работы, которую в этих стенах выполняют исключительно медсестры – женщины.

В отделении лежат малоподвижные люди, например, с переломами позвоночника или ног, травмами головного мозга. Некоторые не могут и ложки ко рту поднести.

Максим Гарифов, студент Кольского медицинского колледжа: «Самое запоминающееся, наверное, это промывание назогастрального зонда. Я такого не видел до этого. Удивительное приспособление. Когда пациент не может есть, то вводится через нос в желудок резиновая трубка и кормление происходит чрез неё».

После такого проникаешься уважением к Максиму и ко всем медсёстрам нейрохирургии. Парень планирует и дальше учиться, строить карьеру врача и даже смотрит в сторону травматологии. Сейчас через его руки проходит около 6 пациентов в день. Самое непростое - их транспортировка на те же перевязки или другие процедуры.

Максим Гарифов, студент Кольского медицинского колледжа: «У сестры на посту есть журнал с назначениями, но бывает и такое, что пациенты поступают прямо в рабочий день и решают на ходу, что кому делать».

Студентам, которые пришли на двухнедельную практику доверяют самые простые работы. Это уколы, измерения температуры и сердечного давления. Занимаются они и профилактикой пролежней. Это специфика отделения. После такого молодые кадры сложно заманить на работу, но есть и преференции.

Людмила Чербаджи, старшая медсестра нейрохирургического отделения №1 Мурманской областной больницы: «У нас сохранился по нейрохирургическому профилю отпуск в 87 дней. И сейчас администрация с 1 января платит дополнительные деньги за сложность и напряженность работы в этом отделении».

Медсестры говорят, что студенты чаще пугаются, чем живо интересуются их работой. Но есть и исключения. Теория с практикой очень разнятся, подчёркивают специалисты, особенно, когда со студенческой скамьи попадаешь в такое тяжёлое отделение. Тренажёры в классах - это одно, а настоящее работа – совершенно другое.