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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.20 19:30

Пройти все моря российской Арктики и войти в Тихий океан

Корабли и суда арктической группировки Северного флота, под руководством заместителя командующего флотом Олега Голубева прибыли в порт Дудинка. Переход от порта Диксона вверх по течению реки Енисей занял два дня. Впервые на борту кораблей Северного флота с военными моряками совершили этот переход восемь таймырских юнармейцев.

До Дудинки по Енисею корабли Северного флота добирались двое суток. Противолодочный корабль «Североморск», возглавляющий группу, встал к причалу порта, а большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» бросили якоря на рейде. Военных моряков встречали руководители Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинки и Норильска.

После торжественной встречи состоялось рабочее совещание, на котором участники  обсуждали вопросы организации межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре и совместные спортивные и культурные мероприятия.

Кроме того, для таймырских юнармейцев, впервые участвовавших в переходе, провели познавательную экскурсию.

18 августа начнётся учение военных моряков, которое называется «Бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье». В девятом ежегодном походе Северного флота по Северному морскому пути участвуют 8 экипажей боевых кораблей и судов, включая ледокол «Илья Муромец». На нём работает группа исследователей Русского географического общества. Поход продлится два с половиной месяца. Североморцы пройдут все моря российской Арктики и войдут в Тихий океан.

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