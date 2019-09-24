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Прожиточный минимум для пенсионеров изменится

Мурманская областная дума приступила к работе, депутаты готовы решать важные вопросы и принимать законы, делающие жизнь северян комфортнее. Ряд законопроектов рассмотрел комитет по социальной политике и охране здоровья.

Одним из законопроектов, который рассмотрел профильный комитет Облдумы, стало изменение прожиточного минимума пенсионера. Дело в том, что сейчас некоторые пожилые люди получают пенсию ниже установленной суммы. Таким гражданам планируют установить социальную доплату. Большинство денег будет выделено из федерального бюджета - треть необходимой суммы покроет бюджет областной.

Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области: «Я напомню, действующий прожиточный минимум составляет 12674 рубля, а будет на 20 год 14354 рубля. Как вы понимаете, это существенно увеличит расходы бюджета. Если у нас сейчас больше 800 миллионов заложено, то будет потребность около миллиарда. Миллиард 53 миллиона».

Кроме того, на заседании комитета было рассмотрено предложение о расширении круга лиц, которым будут предоставлять услугу по зубному протезированию. В частности, в льготные категории предлагается включить инвалидов боевых действий, а также тех, кто стал инвалидом, получив ранение на службе.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья: «Такая льгота у нас уже была. И родители взрослых ребят наших, они знают, что такая льгота была. Потом она выпала из нашего закона, совершенно, ну, намерено, наверное, потому что вы же знаете, денег всегда не хватает. И, в конце-концов, мы пришли к компромиссу. И дополнительные деньги в бюджете, это почти полтора миллиона рублей, на эту категорию граждан, для льготного зубопротезирования мы этим законом предусмотрим».

Законопроекты будут вынесены на рассмотрение уже на ближайшем заседании Областной думы. Последнее слово останется за большинством регионального парламента.

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