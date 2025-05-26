Прозвенел последний звонок в стенах кадетской школы Мурманска

Эти ребята прошли не просто школьную программу. Они выбрали путь с дисциплиной, формой, учениями, соревнованиями и ежедневной ответственностью.

Этот учебный год стал насыщенным и ярким. Кадеты проверили свои навыки в учениях «Безопасная Арктика – 2025», посетили форум «Арктика — территория диалога», а также приняли участие в ежегодном сборе кадетских классов МЧС России в Апатитах.

Во время праздника выпускники в последний раз вышли на построение в кадетской форме. За спиной учеников построения, выезды, тренировки, победы. Впереди — выбор, экзамены, мечты, поступления.