Прозвенели последние звонки и в школах большого ЗАТО

Александровских девятиклассников в сравнении с выпускниками 11-х классов, в разы больше. Дело в том, что многие решают после общего образования получить профессию, поступить в колледжи. Тем же, кто стремиться к высшему, придётся потрудиться, прежде всего, на экзаменах.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Здесь мы видим сплочение всех, кто причастен к учебному процессу: учителя, родители, наши дети. И вот этот союз привёл к тому, что успешно реализованы все программы, все одиннадцатиклассники полностью и все допущены к итоговой аттестации – это самое главное».

Тёплые слова наставлений, родительские и учительские слёзы, белые банты и светящиеся глаза страшеклассников. Все как обычно, но с рядом исключений, последний звонок для каждого выпускного класса звучит отдельно, таковы противоэпидемические правила.

Вчерашние девчонки и мальчишки стоят на пороге совершенно другой, взрослой и ответственной жизни. И со звуками последнего звонка покидают школьный дом, чтобы вернуться сюда, например, педагогами или родителями.