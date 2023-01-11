День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.23 19:30
Прячемся от зимы в «Джунгли парке»
Новогодние торжества прошли, но детям всегда хочется внимания, веселья и праздника. Подарить им незабываемые эмоции можно в контактном зоопарке.
Для всех, кто активно изучает окружающий мир или просто очень любит животных, будет интересна к посещению выставка-зоопарк «Джунгли парк». Здесь можно увидеть экзотических особей, покормить четвероногих лакомством и даже увидеть настоящее зоошоу. Например, как попугай Ара качает пресс.
Или, как метровая шпороносная черепаха катает на панцире лемура.
Помимо этого, посетители получат много интересной информации. Опытные гиды расскажут про уход за животными, о происхождении и привычках.
Такое занимательное времяпровождение надолго останется в памяти и точно понравится вашему ребёнку. Павильон «Джунгли парк» работает в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» до 22 января.
Комментарии
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Последние комментарии
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
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Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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