Прячемся от зимы в «Джунгли парке»

Новогодние торжества прошли, но детям всегда хочется внимания, веселья и праздника. Подарить им незабываемые эмоции можно в контактном зоопарке.

Для всех, кто активно изучает окружающий мир или просто очень любит животных, будет интересна к посещению выставка-зоопарк «Джунгли парк». Здесь можно увидеть экзотических особей, покормить четвероногих лакомством и даже увидеть настоящее зоошоу. Например, как попугай Ара качает пресс.

Или, как метровая шпороносная черепаха катает на панцире лемура.

Помимо этого, посетители получат много интересной информации. Опытные гиды расскажут про уход за животными, о происхождении и привычках.

Такое занимательное времяпровождение надолго останется в памяти и точно понравится вашему ребёнку. Павильон «Джунгли парк» работает в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» до 22 января.