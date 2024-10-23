Мурманский Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав на гаражи и дачиМурманская область заняла 77-е место в рейтинге перспективности трудоустройства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.24 19:30

«Прямая линия»: особенности использования материнского капитала при покупке недвижимости

Как можно использовать материнский капитал при покупке недвижимости? На что стоит обратить внимание при оформлении документов? И как правильно выделить доли в квартире, купленной за счёт средств материнского капитала? На эти и другие вопросы по использованию средств материнского капитала для улучшения жилищных условий в прямом эфире ответили руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко и управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий можно не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения или усыновления ребёнка. Но есть исключение. 

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Законом установлено исключение, когда можно распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в любое время после рождения ребёнка, не дожидаясь трёх лет - на погашение кредита или первоначальный взнос по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья».

Документы в Социальный фонд можно подать в том числе через «Госуслуги» и, скорее всего, дополнительно в отделение никаких бумаг доносить не придётся. Однако, при выборе вида расходования стоит понимать, кто будет получателем средств. В заявлении также необходимо указывать кадастровый номер приобретаемого или строящегося объекта. По кадастровому номеру Социальный фонд делает запросы в Росреестр, в том числе о правоустанавливающем документе.

Средства материнского капитала можно потратить и на покупку жилья у родственников. Но если родители детей не женаты, то отец в число собственников жилья не включается.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Нормативные сроки рассмотрения заявления – десять рабочих дней со дня приёма заявления. Срок может быть продлён до двадцати рабочих дней, в случае непоступления ответов на межведомственные запросы».

Полная версия интервью руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Анны Бойко и управляющего Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадима Корнова доступна в группе Центра управления регионом, в котором и состоялась «прямая линия».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В сфере розничной и оптовой торговли ищущим работу стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 5 копеек, евро теряет 48 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)В топе основных жалоб северян - ненадлежащее качество или отсутствие отопления, неисправное уличное освещение, нехватка врачей-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика