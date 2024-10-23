«Прямая линия»: особенности использования материнского капитала при покупке недвижимости

Как можно использовать материнский капитал при покупке недвижимости? На что стоит обратить внимание при оформлении документов? И как правильно выделить доли в квартире, купленной за счёт средств материнского капитала? На эти и другие вопросы по использованию средств материнского капитала для улучшения жилищных условий в прямом эфире ответили руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко и управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов.

Подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий можно не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения или усыновления ребёнка. Но есть исключение.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Законом установлено исключение, когда можно распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в любое время после рождения ребёнка, не дожидаясь трёх лет - на погашение кредита или первоначальный взнос по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья».

Документы в Социальный фонд можно подать в том числе через «Госуслуги» и, скорее всего, дополнительно в отделение никаких бумаг доносить не придётся. Однако, при выборе вида расходования стоит понимать, кто будет получателем средств. В заявлении также необходимо указывать кадастровый номер приобретаемого или строящегося объекта. По кадастровому номеру Социальный фонд делает запросы в Росреестр, в том числе о правоустанавливающем документе.

Средства материнского капитала можно потратить и на покупку жилья у родственников. Но если родители детей не женаты, то отец в число собственников жилья не включается.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области: «Нормативные сроки рассмотрения заявления – десять рабочих дней со дня приёма заявления. Срок может быть продлён до двадцати рабочих дней, в случае непоступления ответов на межведомственные запросы».

Полная версия интервью руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Анны Бойко и управляющего Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадима Корнова доступна в группе Центра управления регионом, в котором и состоялась «прямая линия».